20 de septiembre de 2025 - 09:10

Budín de pan en licuadora: una receta de solo 4 pasos

Existen miles de panes que con el correr de los días se secan y son ideales para este postre delicioso.

Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Si llegas a esos momentos en los que compras pan y a los dos días ya se pone duro, tenés que saber que xisten muchos trucos para restaurarlo, pero por más esfuerzos que hagamos, no queda igual que el recién salido de la panadería. Es por eso que es mejor hacer una nueva receta.

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de sarten es ideal para tu desayuno

Listo en 5 minutos: este pan de sartén es ideal para tu desayuno

Por Andrés Aguilera
La llegada de distintos pájaros en primavera, logran proteger tanto los cultivos como el ecosistema en general.

3 árboles de rápido crecimiento que atraen pájaros guardianes de la primavera

Por Redacción

Ante este panorama, la mejor opción siempre es y va a ser reciclarlo. Las preparaciones más típicas son, por supuesto, el pan rallado, los croutons, o las tostaditas de mesa. Pero en esta ocasión, te traemos una receta un poco más elevada con la que seguro te vas a sorprender.

Receta
Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Te enseñamos a hacer un budín de pan desde cero 100% en licuadora. Es tan fácil como poner los ingredientes y dejar que la máquina haga la magia. Solo tenés que hacer el caramelo para darle ese toque dorado tan vistoso y, sobre todo, delicioso.

Ingredientes

  • 2 tiras de pan.
  • 2 huevos.
  • 3 tazas leche.
  • 1 taza de azúcar.
  • esencia de vainilla.
    Receta
    Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

    Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Paso a paso para hacer este budín

  1. En la licuadora, colocar el pan en cubitos y la leche. Dejar reposar por 30 minutos hasta que se ablande.
  2. Mientras, hacer el caramelo y colocarlo en el molde.
  3. Luego de los 30 minutos, agregar los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla en la licuadora. Mezclar hasta que quede homogéneo.
  4. Colocar la mezcla en el horno y cocinar de una hora y media a dos a fuego medio. Estará cuando pinches el budín con un palillo y salga seco.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para los que quieren ahorrar en materiales y comer algo rico con los mates.

Cómo hacer un "panfin", la mezcla de budín y pan: receta de 5 ingredientes

Por Alejo Zanabria
sin harina ni aceite: como hacer pancitos esponjosos con solo 4 ingredientes y en 15 minutos

Sin harina ni aceite: cómo hacer pancitos esponjosos con solo 4 ingredientes y en 15 minutos

Por Daniela Leiva
Esta receta de bastoncitos rinde para 4 porciones y funcionan tanto como acompañamiento de aperitivos, sopas o ensaladas.

Bastoncitos de pan y pesto: receta keto baja en carbohidratos

Por Lucas Vasquez
Este método para hacer pan ha terminado por consolidar las recetas fitness.

Pan hecho en sartén, sin gluten ni harina: receta de solo 5 minutos

Por Alejo Zanabria