Budín de pan en licuadora: una receta de solo 4 pasos

Si llegas a esos momentos en los que compras pan y a los dos días ya se pone duro, tenés que saber que xisten muchos trucos para restaurarlo, pero por más esfuerzos que hagamos, no queda igual que el recién salido de la panadería. Es por eso que es mejor hacer una nueva receta.
Ante este panorama, la mejor opción siempre es y va a ser reciclarlo. Las preparaciones más típicas son, por supuesto, el pan rallado, los croutons, o las tostaditas de mesa. Pero en esta ocasión, te traemos una receta un poco más elevada con la que seguro te vas a sorprender.
Receta
Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.
Te enseñamos a hacer un budín de pan desde cero 100% en licuadora. Es tan fácil como poner los ingredientes y dejar que la máquina haga la magia. Solo tenés que hacer el caramelo para darle ese toque dorado tan vistoso y, sobre todo, delicioso.