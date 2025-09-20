Budín de pan en licuadora: una receta de solo 4 pasos

Existen miles de panes que con el correr de los días se secan y son ideales para este postre delicioso.

Esta receta es ideal para no desperdiciar nada del pan que tenés guardado.

Si llegas a esos momentos en los que compras pan y a los dos días ya se pone duro, tenés que saber que xisten muchos trucos para restaurarlo, pero por más esfuerzos que hagamos, no queda igual que el recién salido de la panadería. Es por eso que es mejor hacer una nueva receta.

Ante este panorama, la mejor opción siempre es y va a ser reciclarlo. Las preparaciones más típicas son, por supuesto, el pan rallado, los croutons, o las tostaditas de mesa. Pero en esta ocasión, te traemos una receta un poco más elevada con la que seguro te vas a sorprender.

Te enseñamos a hacer un budín de pan desde cero 100% en licuadora. Es tan fácil como poner los ingredientes y dejar que la máquina haga la magia. Solo tenés que hacer el caramelo para darle ese toque dorado tan vistoso y, sobre todo, delicioso.

Ingredientes 2 tiras de pan.

2 huevos.

3 tazas leche.

1 taza de azúcar.

esencia de vainilla.

Paso a paso para hacer este budín En la licuadora, colocar el pan en cubitos y la leche. Dejar reposar por 30 minutos hasta que se ablande. Mientras, hacer el caramelo y colocarlo en el molde. Luego de los 30 minutos, agregar los huevos, el azúcar y la esencia de vainilla en la licuadora. Mezclar hasta que quede homogéneo. Colocar la mezcla en el horno y cocinar de una hora y media a dos a fuego medio. Estará cuando pinches el budín con un palillo y salga seco.