Cómo es la receta del más delicioso budín con corazón de dulce de leche

Con pocos ingredientes, podrás preparar un budín con el que podrás sorprender a tu familia o amigos en muy poco tiempo.

Esta es la mejor receta que podés hacer para acompañar una infusión.

No hay placer más grande que cortar un budín casero y descubrir en su interior un corazón cremoso de dulce de leche. Este budín es la combinación perfecta de lo esponjoso con lo dulce y cremoso, ideal para acompañar unos mates a la tarde o darse un gusto con el cafecito de la mañana.

Si alguna vez intentaste hacer un budín con dulce de leche y terminaste con todo el relleno hundido en el fondo, no te preocupes, porque en esta receta te contamos el truco infalible para que el dulce de leche quede en el centro, creando ese efecto sorpresa que hace que cada bocado sea una delicia.

Receta Esta es la mejor receta que podés hacer para acompañar una infusión. Web El secreto es no mezclar ni aplastar el dulce de leche al colocarlo en la preparación. Con una simple técnica, podés lograr que quede justo donde querés y así sorprender a todos con un postre de aspecto tentador y sabor irresistible.

Ingredientes 100 cc de aceite .

. 180 gr de azúcar .

. 120 cc de crema de leche .

. Esencia de vainilla a gusto.

a gusto. 3 huevos .

. 300 gr de harina leudante .

. Chips de chocolate a gusto.

a gusto. Dulce de leche repostero (cantidad necesaria).