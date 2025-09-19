19 de septiembre de 2025 - 10:49

Cómo es la receta del más delicioso budín con corazón de dulce de leche

Con pocos ingredientes, podrás preparar un budín con el que podrás sorprender a tu familia o amigos en muy poco tiempo.

Si alguna vez intentaste hacer un budín con dulce de leche y terminaste con todo el relleno hundido en el fondo, no te preocupes, porque en esta receta te contamos el truco infalible para que el dulce de leche quede en el centro, creando ese efecto sorpresa que hace que cada bocado sea una delicia.

Ingredientes

  • 100 cc de aceite.
  • 180 gr de azúcar.
  • 120 cc de crema de leche.
  • Esencia de vainilla a gusto.
  • 3 huevos.
  • 300 gr de harina leudante.
  • Chips de chocolate a gusto.
  • Dulce de leche repostero (cantidad necesaria).
Receta
Paso a paso para preparar el mejor budín

  1. Precalentar el horno a 180 grados y enmantecar y enharinar un molde para budín.
  2. En un bol, batir el azúcar con los huevos hasta que la mezcla se vuelva más clara y espumosa.
  3. Agregar el aceite, la crema de leche y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar.
  4. Incorporar la harina leudante en partes, tamizándola previamente para evitar grumos. Mezclar suavemente con movimientos envolventes.
  5. Agregar los chips de chocolate y revolver un poco para que se distribuyan de manera pareja en la mezcla.
  6. Verter la mitad de la preparación en el molde y luego, con una manga o cuchara, colocar una línea generosa de dulce de leche en el centro.
  7. Sin presionar ni mezclar, cubrir con el resto de la mezcla del budín. El dulce de leche quedará en el medio y no se hundirá al hornear.
  8. Llevar al horno por aproximadamente 40-45 minutos o hasta que al insertar un palillo en la parte del bizcocho, salga limpio (evitando la parte del dulce de leche, claro).
  9. Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos en el molde y luego desmoldar sobre una rejilla.
