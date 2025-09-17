Alfajor de chocolate proteico: se usa solo un huevo y una cucharada de cacao

Recetas como estas son las que dan alternativas saludables a los comestibles que más nos gustan para compartir.

Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Si en este momento te estás cuidando y queres comer súper rico, pero muy sano, tenes que hacer esta receta sí o sí. Se trata de preparar unos alfajores de chocolate proteicos que vas a hacer en poco tiempo y con ingredientes que seguramente tenes en tu casa.

Ponete manos a la obra con esta idea porque no te vas a arrepentir ya que es muy saciante y te vendrá muy bien para esos momentos de antojo.

Ingredientes Para la masa

1 huevo .

. 1 cucharada de cacao amargo en polvo.

Media taza de harina de almendras.

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de extracto de vainilla .

. 1 cucharadita de stevia.

Para el relleno

1 cucharada de pasta de maní sin azúcar.

sin azúcar. 2 cucharadas de leche en polvo.

1 cucharadita de mermelada de frutos rojos.

Paso a paso para hacer este alfajor Una vez que tengas todo reunido para hacer esta receta deliciosa y muy fácil de hacer, lo primero es armar la masa de estos alfajorcitos. Lo primero es mezclar los ingredientes en un bol y una vez que veas que se formó una masa homogénea, estirá la masa en la mesada y comenzá a formar las tapitas del alfajor con un molde o vaso. Llevá las tapitas a una placa apta para horno y cocinalas durante unos 10 minutos a una temperatura de 180 grados. Mientras se cocinan las tapitas, ya podes preparar el relleno de estos alfajorcitos. Una vez que la tengas, sostené cada tapita de alfajor, rellená y sumá la mermelada. Una vez que tengas todos los alfajores listos, los vas a bañar en el chocolate previamente derretido. Colocalos en alguna placa apta para freezer para que los dejes allí por lo menos media hora.