17 de septiembre de 2025 - 13:49

Alfajor de chocolate proteico: se usa solo un huevo y una cucharada de cacao

Recetas como estas son las que dan alternativas saludables a los comestibles que más nos gustan para compartir.

Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Leé además

Todos lo quieren en su jardín: da sombra todo el día, no ensucia y resiste a la sequía

Todos lo quieren en su jardín: da sombra todo el día, no ensucia y resiste a la sequía

Por Ignacio Alvarado
14 semillas que debés sembrar ya para ver frutos al inicio del verano, según los jardineros

14 semillas que debés sembrar ya para ver frutos al inicio del verano, según los jardineros

Por Ignacio Alvarado
receta
Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Ingredientes

Para la masa

  • 1 huevo.
  • 1 cucharada de cacao amargo en polvo.
  • Media taza de harina de almendras.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla.
  • 1 cucharadita de stevia.

Para el relleno

  • 1 cucharada de pasta de maní sin azúcar.
  • 2 cucharadas de leche en polvo.
  • 1 cucharadita de mermelada de frutos rojos.
receta
Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Esta receta es de las mejores para cuidar el cuerpo.

Paso a paso para hacer este alfajor

Una vez que tengas todo reunido para hacer esta receta deliciosa y muy fácil de hacer, lo primero es armar la masa de estos alfajorcitos.

  1. Lo primero es mezclar los ingredientes en un bol y una vez que veas que se formó una masa homogénea, estirá la masa en la mesada y comenzá a formar las tapitas del alfajor con un molde o vaso.
  2. Llevá las tapitas a una placa apta para horno y cocinalas durante unos 10 minutos a una temperatura de 180 grados.
  3. Mientras se cocinan las tapitas, ya podes preparar el relleno de estos alfajorcitos. Una vez que la tengas, sostené cada tapita de alfajor, rellená y sumá la mermelada.
  4. Una vez que tengas todos los alfajores listos, los vas a bañar en el chocolate previamente derretido. Colocalos en alguna placa apta para freezer para que los dejes allí por lo menos media hora.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Las canillas viejas, no las tires, porque son un tesoro en casa: qué se puede hacer con ellas

Por Agustín Zamora
Trucos de cocina para que los huevos se pelen fácil en recetas.

Cómo hacer para que los huevos duros se pelen fácil sin romperse

Por Ignacio Alvarado
personas vengativas: los 3 signos del zodiaco que son las peores

Personas vengativas: los 3 signos del zodíaco que son las peores

Por Andrés Aguilera
¿cual es tu destino en septiembre, segun tu fecha de nacimiento?

¿Cuál es tu destino en septiembre, según tu fecha de nacimiento?

Por Andrés Aguilera