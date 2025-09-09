9 de septiembre de 2025 - 10:13

Galletitas de naranja sin harina ni azúcar: una opción rica y saludable

Estas recetas caseras se destacan por su sabor y por cuidar tu nutrición, con pocos ingredientes y una forma de preparar muy fácil para toda la comida diaria.

Galletitas de naranja sin harina ni azúcar, sabor saludable con pocos ingredientes.

Galletitas de naranja sin harina ni azúcar, sabor saludable con pocos ingredientes.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

el resurgimiento de una ave extinta hace 125 anos intriga a los biologos

El resurgimiento de una ave extinta hace 125 años intriga a los biólogos

Por Andrés Aguilera
 Medida nacional: cambia la hora y hay que adelantar los relojes en esta fecha

Medida nacional: cambia la hora y hay que adelantar los relojes en esta fecha

Por Redacción Sociedad

En Argentina, donde el voseo marca el habla diaria, preparar algo rico y sano dejó de ser una moda para convertirse en parte de la rutina. Estas galletitas muestran que podés disfrutar de un sabor intenso y fresco sin dejar de lado la nutrición, aprovechando la fruta y sumando creatividad a tus recetas.

image

Ingredientes necesarios

Para realizar esta preparación no necesitás complicarte. Solo bastan algunos pocos ingredientes que seguramente tenés en tu casa. Las recetas simples y prácticas son ideales para el día a día, y esta no es la excepción. Vas a necesitar:

  • 2 naranjas (su jugo y ralladura)

  • 1 huevo

  • 1 taza de avena molida

  • ½ taza de aceite de coco o manteca derretida

  • Stevia o edulcorante natural a gusto

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

    image

Estos ingredientes ofrecen una base equilibrada y pensada para tu nutrición, con menos azúcares y más fibra para una comida equilibrada.

Paso a paso de la receta

La elaboración es muy simple y cualquiera puede animarse a probar. En las recetas de este tipo, la combinación correcta de ingredientes asegura el éxito. Primero, mezclá en un bol el jugo, la ralladura de naranja, el huevo y el edulcorante. Luego, incorporá la avena, el polvo de hornear y la grasa elegida.

Cuando la mezcla esté lista, armá pequeñas porciones sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Cociná en horno medio por unos 15 minutos hasta que las galletitas estén doradas. Este paso final transforma los ingredientes en una comida rica, crocante y perfecta para acompañar el mate o un té.

A través de preparaciones como esta, queda claro que la nutrición puede ir de la mano del sabor. Estas galletitas son un ejemplo concreto de cómo las recetas simples y balanceadas pueden mejorar tu comida diaria sin complicaciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

sin harina y sin manteca: como hacer unas deliciosas galletas de coco solo con 3 ingredientes

Sin harina y sin manteca: cómo hacer unas deliciosas galletas de coco solo con 3 ingredientes

Por Daniela Leiva
Tortilla sin huevos, una de las recetas más innovadoras en comida, ingredientes, nutrición.

La tortilla de papas sin huevos que sorprende por su sabor y textura

Por Ignacio Alvarado
Con esta receta, hacer gomitas caseras y con un delicioso sabor no será un problema.

Cómo hacer la receta de las gomitas caseras para que se vean como las originales

Por Alejo Zanabria
ni sal gruesa ni sal fina: el truco para que la carne del asado quede en su punto justo

Ni sal gruesa ni sal fina: el truco para que la carne del asado quede en su punto justo

Por Andrés Aguilera