Galletitas de naranja sin harina ni azúcar: una opción rica y saludable

Las recetas saludables ganaron terreno en la comida cotidiana . Hoy en día, muchxs buscan alternativas sin azúcar ni harina que respeten la nutrición sin resignar sabor. En este contexto, las galletitas de naranja aparecen como una propuesta deliciosa con pocos ingredientes .

Medida nacional: cambia la hora y hay que adelantar los relojes en esta fecha

En Argentina, donde el voseo marca el habla diaria, preparar algo rico y sano dejó de ser una moda para convertirse en parte de la rutina. Estas galletitas muestran que podés disfrutar de un sabor intenso y fresco sin dejar de lado la nutrición , aprovechando la fruta y sumando creatividad a tus recetas .

Para realizar esta preparación no necesitás complicarte. Solo bastan algunos pocos ingredientes que seguramente tenés en tu casa. Las recetas simples y prácticas son ideales para el día a día, y esta no es la excepción. Vas a necesitar:

Estos ingredientes ofrecen una base equilibrada y pensada para tu nutrición , con menos azúcares y más fibra para una comida equilibrada.

Paso a paso de la receta

La elaboración es muy simple y cualquiera puede animarse a probar. En las recetas de este tipo, la combinación correcta de ingredientes asegura el éxito. Primero, mezclá en un bol el jugo, la ralladura de naranja, el huevo y el edulcorante. Luego, incorporá la avena, el polvo de hornear y la grasa elegida.

Cuando la mezcla esté lista, armá pequeñas porciones sobre una placa enmantecada o con papel manteca. Cociná en horno medio por unos 15 minutos hasta que las galletitas estén doradas. Este paso final transforma los ingredientes en una comida rica, crocante y perfecta para acompañar el mate o un té.

A través de preparaciones como esta, queda claro que la nutrición puede ir de la mano del sabor. Estas galletitas son un ejemplo concreto de cómo las recetas simples y balanceadas pueden mejorar tu comida diaria sin complicaciones.