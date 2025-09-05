 Medida nacional: cambia la hora y hay que adelantar los relojes en esta fecha

El invierno comienza a despedirse y, con la llegada de septiembre , en Chile se preparan no solo para las celebraciones de las Fiestas Patrias, sino también para el cambio de hora .

La modificación se realizará el sábado 6 de septiembre , cuando los relojes deberán adelantarse 60 minutos en la mayor parte del territorio chileno.

La última vez que Chile alteró su huso horario fue el 5 de abril, momento en el que los relojes se habían retrasado una hora para aprovechar mejor la luz natural en las mañanas de invierno. Es decir, pasó del huso horario UTC-3 (el de Argentina y Brasil) a UTC-4.

Ahora, con el inicio de la primavera, el país chileno volverá al horario de verano (UTC-3). Esto significa que el sol saldrá y se pondrá más tarde en comparación con los meses anteriores, ofreciendo tardes más largas.

En la práctica, la noche del sábado 6 de septiembre, cuando el reloj marque las 23.59 , deberá adelantarse a la 01.00 del domingo. La medida está prevista en el Decreto 224 de 2022, que definió las modificaciones horarias en Chile hasta 2026.

Sin embargo, no todo el territorio se regirá bajo la misma regla. En Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el cambio ocurrirá a las 22.00 horas, momento en el que los relojes deberán adelantarse a las 23.00.

Por otro lado, existen zonas que no sufrirán modificaciones. La región de Magallanes se mantiene desde hace años en un horario único, sin alteraciones. En 2025 se sumó también la región de Aysén, cuyos habitantes permanecieron durante todo el año bajo horario de verano.

Dónde consultar la hora oficial en Chile

Para evitar confusiones, el Gobierno de Chile recomienda verificar los ajustes a través del sitio web Hora Oficial, administrado por la Armada de Chile. Allí se puede confirmar el horario vigente y asegurarse de realizar el cambio en el momento correcto.

Con esta modificación, Chile se alista para dar inicio a una etapa marcada por jornadas más extensas.