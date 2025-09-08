8 de septiembre de 2025 - 16:31

Sin harina y sin manteca: cómo hacer unas deliciosas galletas de coco solo con 3 ingredientes

En menos de media hora vas a tener listas unas galletas irresistibles, ideales para el mate o el café del desayuno o la merienda.

galletas de coco
Por Daniela Leiva

Hay recetas que se convierten en favoritas apenas las descubrimos, y estas galletas de coco son un ejemplo perfecto. No hace falta ser un experto en la cocina para prepararlas, con apenas tres ingredientes básicos y unos minutos de horno, salen unas galletitas doradas por fuera, suaves por dentro y con ese sabor que enamora a cualquiera.

Leé además

Estas galletas dulces pueden comerse sin culpa por sus ingredientes naturales y su receta se hace en menos de 20 minutos.

Sin harina ni azúcar: receta simple de galletitas keto en pocos minutos

Por Lucas Vasquez
Programar su uso en horarios distintos es una forma de aprovechar un consumo responsable y alargar su funcionalidad.

Los 2 electrodomésticos que no deben usarse al mismo tiempo por su enorme gasto de electricidad y agua

Por Lucas Vasquez

Lo más tentador de esta receta es que no lleva harina ni manteca, lo que las hace más livianas y, además, aptas para quienes buscan reducir el consumo de harinas tradicionales.

Tampoco se necesita batidora, procesadora ni pasos complicados. Un bowl, una cuchara y ganas de algo rico alcanzan para tener un resultado que parece sacado de una panadería.

galletas de coco 1
Galletitas de coco.

Galletitas de coco.

Estas galletas de coco son perfectas para acompañar el mate de la tarde, un café después de la cena o como un snack dulce a cualquier hora del día. Además, se pueden personalizar fácilmente, un toque de chocolate fundido por encima, unas almendras enteras para decorar o incluso un poco de ralladura de limón para darle frescura.

Otra ventaja es que son rendidoras. Con esta receta básica salen unas dos docenas de galletitas, suficientes para compartir en familia o invitar a los amigos. Y si las guardás en un frasco hermético, se conservan crocantes durante varios días sin perder sabor.

Ingredientes para 24 galletitas de coco

  • 200 g de coco rallado
  • 120 g de azúcar
  • 2 huevos
  • Opcional para decorar: chocolate derretido o chips de chocolate

Paso a paso de la receta

  1. Preparar la mezcla en un bowl grande, colocá los huevos y el azúcar. Batí apenas con un tenedor o batidor de mano hasta integrar bien.
  2. Icorporá el coco de a poco y mezclá hasta lograr una masa húmeda y manejable. Debe quedar compacta para poder darle forma a las galletitas.
  3. Formar las galletas: con las manos limpias, armá pequeñas bolitas de masa y aplastalas suavemente para darles forma de galleta. También podés usar una cuchara para helado y asegurarte de que todas salgan del mismo tamaño.
  4. Disponé las galletitas en una bandeja para horno cubierta con papel manteca o ligeramente enmantecada.
  5. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante unos 15 minutos, o hasta que los bordes se vean dorados.
  6. Dejá que se enfríen antes de manipularlas, ya que recién salidas del horno estarán blandas. Si querés, podés sumergir la mitad de cada galletita en chocolate derretido o simplemente bañarlas en hilos finos de chocolate por encima.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

si tenes bolsas de tela en tu casa no las tires, tenes un tesoro en casa: seis formas de aprovecharlas

Si tenés bolsas de tela en tu casa no las tires, tenés un tesoro en casa: seis formas de aprovecharlas

Por Andrés Aguilera
por que mezclar vinagre con azucar es bueno para tus plantas y para que sirve

Por qué mezclar vinagre con azúcar es bueno para tus plantas y para qué sirve

Por Daniela Leiva
que significa reir en momentos incomodos, segun la psicologia

Qué significa reír en momentos incómodos, según la psicología

Por Daniela Leiva
La sal gruesa y el harina podrían ser tu mejor truco de cocina.

Mezclar harina y sal: cómo funciona y por qué es tan efectivo

Por Ignacio Alvarado