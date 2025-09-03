3 de septiembre de 2025 - 12:02

Cómo hacer el más rico budín de naranja, zanahoria y nuez: no lleva ni 30 minutos

Esta es de las recetas más buscadas en internet, ya que es de las más fáciles y rendidoras de preparar.

Este budín es resultado de una receta muy sencilla.

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Budín
Ingredientes

  • 1 naranja.
  • 1 zanahoria mediana rallada.
  • 3 huevos.
  • Media taza de leche.
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 2 ½ tazas de harina integral
  • 1 cucharada de canela
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de edulcorante apto para cocción.
  • 4 cucharadas de aceite de girasol
  • Nueces picadas.
El paso a paso para el mejor budín de naranja, zanahoria y nuez

  1. Rallar la zanahoria lo más fina posible y reservar. Exprimir la naranja y rallar su cáscara, evitando la parte blanca para que no amargue la preparación.
  2. En un bol grande, batir los huevos hasta que espumen. Luego, agregar la leche, el edulcorante, el aceite, el jugo y la ralladura de naranja. Mezclar bien hasta integrar.
  3. Tamizar la harina integral con el polvo de hornear para asegurar que el budín crezca parejo. Agregar a la mezcla de líquidos de a poco, integrando con movimientos envolventes.
  4. Incorporar la zanahoria rallada, la canela y las nueces picadas groseramente. Mezclar bien para distribuir los ingredientes de manera uniforme. Si la mezcla queda demasiado espesa, agregar un poco más de leche en pequeños chorritos hasta lograr una consistencia homogénea y fluida.
  5. Verter la preparación en un molde previamente enmantecado o forrado con papel manteca. Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo en el centro, salga seco.
  6. Una vez cocido, retirar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. Si se desea, se puede preparar un glaseado mezclando azúcar impalpable con unas gotas de jugo de naranja y verterlo sobre el budín frío.
