2 de septiembre de 2025 - 16:20

Budín de manzana 15 cucharadas: la receta más simple, rápida y económica

Con pocos ingredientes y sin complicaciones, este budín de manzana se transforma en un clásico que conquista paladares y corazones.

budín de manzana
budín de manzana
Por Daniela Leiva

El aroma del budín de manzana recién horneado nos transporta automáticamente a la cocina de la infancia y es de las recetas más sencillas, para el desayuno o la merienda. Y, lo mejor de todo, es que no tiene secretos complicados ni requiere utensilios sofisticados.

Leé además

como hacer un flan keto, suave y cremoso: estara listo en pocos minutos y solo con 5 ingredientes

Cómo hacer un flan keto, suave y cremoso: estará listo en pocos minutos y solo con 5 ingredientes

Por Redacción
sin freir ni empanar: como hacer bastones de calabacin crocantes y saludables

Sin freír ni empanar: cómo hacer bastones de calabacín crocantes y saludables

Por Redacción

Al contrario, está pensada para que cualquiera, incluso quienes no se animan tanto a la repostería, pueda prepararla sin complicaciones. Es que el budín de manzana es de esos clásicos que nunca pasan de moda. Ideal para acompañar con un café, un té o, por qué no, una bocha de helado de crema.

Lo mejor de todo es que súper versátil. Se puede hacer con distintos tipos de harina, con azúcar común, mascabo o incluso con edulcorante, y siempre queda bien. Suave, húmedo y con ese toque frutal que aporta la manzana fresca, es un postre noble, económico y apto para toda ocasión.

Lo más tentador de esta versión es que se mide todo con una cuchara sopera. Nada de andar pesando al gramo exacto o usar tazas medidoras porque la idea es que sea práctico, rápido y al alcance de cualquiera.

budín de manzana

Ingredientes para le mejor budín

  • 3 huevos
  • 15 cucharadas soperas de aceite
  • 10 cucharadas soperas de azúcar (puede ser común, mascabo o 2 cucharaditas de edulcorante apto para horno)
  • 15 cucharadas soperas de leche (puede ser vegetal o la que uses en casa)
  • 15 cucharadas soperas de harina (a elección: de avena, integral, común, leudante, de arroz, de almendras, de trigo sarraceno, de soja, de coco… ¡la que tengas a mano!)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de polvo para hornear (solo si no usás harina leudante)
  • 2 manzanas grandes
  • 1 cucharada de azúcar extra para espolvorear por encima

El paso a paso de la receta

  1. Preparar la mezcla base: en un bowl grande, batí los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y el aceite hasta que la preparación quede integrada y un poco espumosa.
  2. Sumar los líquidos y secos: agregá la leche y, de a poco, la harina con el polvo de hornear. Mezclá bien hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
  3. En una budinera de 30 x 10 x 6 cm, previamente enmantecada o forrada con papel manteca, colocá una capa de mezcla. Encima, disponé rodajas finitas de manzana. Repetí el proceso alternando masa y fruta hasta terminar.
  4. Coroná el budín con una capa de manzanas y espolvoreá con una cucharada de azúcar para lograr un dorado crocante y tentador.
  5. Llevá al horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 50 minutos. El punto exacto lo vas a saber al pinchar con un palillo: si sale limpio, está listo.
  6. Dejar enfriar y disfrutar: sacá del horno, dejá que repose y cortá en rodajas generosas.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Muebles increíbles y originales hechos con cajones de madera

Aunque parezca mentira: qué materiales podés reciclar para fabricar muebles caseros

Por Redacción
Este mes, la clave está en comprender cómo el dormitorio puede transformarse en un verdadero refugio de energías renovadas.

Ritual de septiembre: cómo ordenar el dormitorio para atraer nuevas energías, según el Feng Shui

Por Lucas Vasquez
conserva el orden y la higiene: como debes limpiar tu casa durante el fin de semana

Conservá el orden y la higiene: cómo debes limpiar tu casa durante el fin de semana

Por Camilo Clavel
ni harina ni avena: el truco para que las milanesas de carne salgan bien doradas y crocantes

Ni harina ni avena: el truco para que las milanesas de carne salgan bien doradas y crocantes

Por Daniela Leiva