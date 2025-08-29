Sin freír ni empanar: cómo hacer bastones de calabacín crocantes y saludables

Las recetas simples con pocos ingredientes son tendencia en la cocina casera. Estos bastones de calabacín se convierten en un postre salado —más bien, una opción de comida liviana— que no requiere freír ni empanar. La cocción al horno asegura crocancia, sabor natural y una preparación mucho más saludable.

Estos ingredientes básicos bastan para lograr una preparación sabrosa y liviana, ideal como guarnición o snack saludable.

De esta manera, los bastones quedan crocantes por fuera y tiernos por dentro, sin necesidad de freírlos.

Comida saludable que sorprende por su sabor

Estos bastones de calabacín son una alternativa ligera, perfectos para acompañar carnes, ensaladas o incluso como snack.

La ventaja es que conservan el sabor natural del vegetal y no requieren rebozados pesados ni frituras. Se pueden sumar semillas de sésamo o queso rallado para intensificar la crocancia.

Una de esas recetas que demuestran cómo con simples ingredientes se logran platos saludables, sabrosos y fáciles de repetir en casa.