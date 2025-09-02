2 de septiembre de 2025 - 09:49

La receta del budín de chocolate blanco y frutos rojos súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina

Las recetas con pocos ingredientes logran un budín húmedo y sabroso, con chocolate blanco y frutos rojos como protagonistas.

Por Andrés Aguilera

Un clásico renovado se gana lugar entre las mejores recetas fáciles. Con muy pocos ingredientes, este budín de chocolate blanco y frutos rojos se convierte en un postre húmedo y tentador. Ideal para cualquier ocasión, esta comida casera sorprende por su simpleza, sabor y una textura suave que no falla.

Ingredientes para un budín húmedo y sabroso

  • 200 g de chocolate blanco.
  • 100 g de manteca.
  • 3 huevos.
  • 150 g de azúcar.
  • 200 g de harina leudante.
  • 100 g de frutos rojos (frescos o congelados).

Estos ingredientes sencillos garantizan una preparación con sabor intenso y equilibrio entre lo dulce y lo ácido.

Recetas fáciles: paso a paso para preparar el budín

  • Derretir el chocolate blanco con la manteca a baño María.
  • Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  • Incorporar el chocolate derretido, mezclar bien e integrar la harina leudante tamizada.
  • Sumar los frutos rojos y unir suavemente.
  • Volcar en un molde enmantecado y enharinado.
  • Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar salga limpio.

El resultado es un postre húmedo, con trozos de fruta que realzan el sabor del chocolate blanco.

Comida casera con un toque distinto

Este budín se disfruta tanto en meriendas como en desayunos. La combinación de chocolate blanco y frutos rojos aporta un contraste único.

Se puede espolvorear con azúcar impalpable o bañar con más chocolate derretido para una versión aún más tentadora. También admite variantes con arándanos secos o nueces.

Una de esas recetas que demuestran que, con pocos pasos e ingredientes simples, se logra un resultado digno de repostería profesional.

