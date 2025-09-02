Un clásico renovado se gana lugar entre las mejores recetas fáciles . Con muy pocos ingredientes , este budín de chocolate blanco y frutos rojos se convierte en un postre húmedo y tentador. Ideal para cualquier ocasión, esta comida casera sorprende por su simpleza, sabor y una textura suave que no falla.

Estos ingredientes sencillos garantizan una preparación con sabor intenso y equilibrio entre lo dulce y lo ácido.

La receta del budín de chocolate blanco y frutos rojos súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina (2)

El resultado es un postre húmedo, con trozos de fruta que realzan el sabor del chocolate blanco.

La receta del budín de chocolate blanco y frutos rojos súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina (3)

Comida casera con un toque distinto

Este budín se disfruta tanto en meriendas como en desayunos. La combinación de chocolate blanco y frutos rojos aporta un contraste único.

Se puede espolvorear con azúcar impalpable o bañar con más chocolate derretido para una versión aún más tentadora. También admite variantes con arándanos secos o nueces.

Una de esas recetas que demuestran que, con pocos pasos e ingredientes simples, se logra un resultado digno de repostería profesional.