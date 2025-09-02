Un clásico renovado se gana lugar entre las mejores recetas fáciles. Con muy pocos ingredientes, este budín de chocolate blanco y frutos rojos se convierte en un postre húmedo y tentador. Ideal para cualquier ocasión, esta comida casera sorprende por su simpleza, sabor y una textura suave que no falla.
Estos ingredientes sencillos garantizan una preparación con sabor intenso y equilibrio entre lo dulce y lo ácido.
La receta del budín de chocolate blanco y frutos rojos súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina (2)
Recetas fáciles: paso a paso para preparar el budín
- Derretir el chocolate blanco con la manteca a baño María.
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Incorporar el chocolate derretido, mezclar bien e integrar la harina leudante tamizada.
- Sumar los frutos rojos y unir suavemente.
- Volcar en un molde enmantecado y enharinado.
- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que al pinchar salga limpio.
El resultado es un postre húmedo, con trozos de fruta que realzan el sabor del chocolate blanco.
La receta del budín de chocolate blanco y frutos rojos súper húmedo y con pocos ingredientes de tu cocina (3)
Comida casera con un toque distinto
Este budín se disfruta tanto en meriendas como en desayunos. La combinación de chocolate blanco y frutos rojos aporta un contraste único.
Se puede espolvorear con azúcar impalpable o bañar con más chocolate derretido para una versión aún más tentadora. También admite variantes con arándanos secos o nueces.
Una de esas recetas que demuestran que, con pocos pasos e ingredientes simples, se logra un resultado digno de repostería profesional.