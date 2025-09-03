3 de septiembre de 2025 - 09:10

El bizcochuelo que se hace en el microondas en 5 minutos

Un clásico de la pastelería llega a la cocina exprés: este bizcochuelo rápido sorprende en recetas fáciles y con pocos ingredientes,

Recetas fáciles de cocina con ingredientes simples que sorprenden y suman nutrición.

Por Ignacio Alvarado

Muchas personas creen que para lograr un bizcochuelo perfecto hacen falta técnicas complicadas, pero en realidad con muy pocos ingredientes y un microondas podés preparar un postre ideal para cualquier momento. Además, se trata de una opción que no solo entra en el mundo de las recetas rápidas, sino que también aporta un toque de nutrición si se combinan los productos adecuados.

image
Recetas fáciles de cocina con ingredientes simples que sorprenden y suman nutrición.

Ingredientes

Para hacer este bizcochuelo en el microondas necesitás solo lo básico:

  • 3 cucharadas de harina leudante

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 1 huevo

  • 2 cucharadas de leche

  • 1 cucharada de aceite

  • Esencia de vainilla al gusto

Todos estos ingredientes son fáciles de conseguir y, además, permiten ajustar la receta a tus preferencias. Por ejemplo, podés reemplazar la harina común por una integral para sumar más nutrición o usar edulcorante en lugar de azúcar para una versión más ligera.

Paso a paso

  • Colocá todos los ingredientes en una taza grande o bol apto para microondas.

  • Mezclá bien hasta que no queden grumos y tengas una preparación homogénea.

  • Llevá al microondas por 3 a 5 minutos, dependiendo de la potencia.

  • Revisá con un palillo: si sale seco, el bizcochuelo ya está listo.

  • Dejá enfriar unos minutos y servilo solo o acompañado de frutas.

    image
    Recetas fáciles de cocina con ingredientes simples que sorprenden y suman nutrición.

Este paso a paso demuestra que no hace falta ser experto en cocina para animarse a probar nuevas recetas. Lo mejor es que en cuestión de minutos tenés un bizcochuelo esponjoso, ideal para un desayuno, merienda o incluso como postre después de una comida principal.

El bizcochuelo al microondas es un ejemplo de cómo la creatividad en la cocina transforma lo cotidiano en algo sorprendente. Con pocos ingredientes y sin complicaciones, lográs un plato que combina sabor, rapidez y también un aporte de nutrición si lo adaptás a tu estilo de vida.

