Los 4 colores de ropa que deberás usar en septiembre para atraer prosperidad y abundancia, según el Feng Shui

Cada mes tiene sus vibraciones particulares, pero el Feng Shui explica que en septiembre (el mes del gallo) la elección de los colores en la ropa pueden atraer prosperidad y abundancia . No se trata solo de un estilo de moda sino de conectar con energías que estimulan la riqueza y favorecen los proyectos personales.

En septiembre, mes que coincide con la influencia del gallo dentro del zodiaco chino , hay 4 tonalidades recomendadas para potenciar la fortuna . Vestirse con estos colores puede ser una manera de alinearse con las fuerzas que promueven crecimiento , confianza y liderazgo en distintos ámbitos de la vida.

La filosofía milenaria china considera que los colores transmiten vibraciones que afectan tanto al ánimo como a la energía de los espacios. En el mes del gallo, se destacan cuatro tonalidades claves: rojo, naranja, fucsia y terracota .

Combinar la ropa con estos colores fortalece la confianza personal y abre caminos hacia metas financieras y profesionales.

Estas gamas en la ropa no solo aportan vitalidad visual sino que cumplen un rol simbólico relacionado con la expansión y la abundancia .

Al usar estas tonalidades en prendas de uso cotidiano, ya sea en ropa de trabajo o accesorios, genera el impulso adicional que se necesita para las intenciones de prosperidad.

Cómo pueden combinarse estos colores en la vida diaria para atraer abundancia

Más allá de elegir los colores recomendados, el Feng Shui sugiere que se los integre de forma equilibrada.

No es necesario que vistas totalmente de rojo o fucsia. Solo es posible que sumes detalles que refuercen la energía , como un accesorio , una bufanda o cualquier prenda pequeña que acompañe. La clave es mantener armonía con el estilo personal.

Según el portal China Highlights, durante el mes del gallo (todo septiembre) debés mantener orden, precisión y determinación. Por eso, al vestir con estas tonalidades en reuniones laborales, entrevistas o eventos importantes puede ayudarte a transmitir liderazgo y confianza.

Además, el uso de estos colores puede trasladarse a los objetos del hogar. Algunas mantas, fundas o adornos de los 4 colores pueden potenciar la atmósfera de abundancia.

. Algunas , o de los 4 colores pueden potenciar la atmósfera de . La combinación entre terracota y rojo es una opción particularmente poderosa, porque une la seguridad de la tierra con la fuerza expansiva del fuego.

El poder del Feng Shui enseña durante el mes que la ropa puede ser la herramienta especial para atraer prosperidad y éxito si se eligen los colores adecuados. Por eso, el mes del gallo incita a que integres vestimentas y accesorios de color rojo, naranja, fucsia o terracota para activar energías vinculadas con la abundancia, el liderazgo y la seguridad personal.