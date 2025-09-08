8 de septiembre de 2025 - 20:35

Los 4 colores de ropa que deberás usar en septiembre para atraer prosperidad y abundancia, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, algunas tonalidades en la ropa abren caminos de riqueza y liderazgo en un mes especial del calendario.

Combinar la ropa con estos colores fortalece la confianza personal y abre caminos hacia metas financieras y profesionales.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Cada mes tiene sus vibraciones particulares, pero el Feng Shui explica que en septiembre (el mes del gallo) la elección de los colores en la ropa pueden atraer prosperidad y abundancia. No se trata solo de un estilo de moda sino de conectar con energías que estimulan la riqueza y favorecen los proyectos personales.

En septiembre, mes que coincide con la influencia del gallo dentro del zodiaco chino, hay 4 tonalidades recomendadas para potenciar la fortuna. Vestirse con estos colores puede ser una manera de alinearse con las fuerzas que promueven crecimiento, confianza y liderazgo en distintos ámbitos de la vida.

Combinar la ropa con estos colores fortalece la confianza personal y abre caminos hacia metas financieras y profesionales.

Los 4 colores elegidos por el Feng Shui que abren caminos de prosperidad en septiembre

La filosofía milenaria china considera que los colores transmiten vibraciones que afectan tanto al ánimo como a la energía de los espacios. En el mes del gallo, se destacan cuatro tonalidades claves: rojo, naranja, fucsia y terracota.

Estas gamas en la ropa no solo aportan vitalidad visual sino que cumplen un rol simbólico relacionado con la expansión y la abundancia.

  • El rojo es símbolo de poder, pasión y éxito. Este color está asociado a la energía del fuego que activa el reconocimiento social.
  • El naranja está dentro porque representa la creatividad y la conexión con la alegría.
  • Vestirse con una prenda color fucsia aporta intensidad emocional y dinamismo para atraer nuevas oportunidades.
  • Combinar el color terracota al salir de casa, conecta con la tierra y refuerza la estabilidad en proyectos de largo plazo.

Al usar estas tonalidades en prendas de uso cotidiano, ya sea en ropa de trabajo o accesorios, genera el impulso adicional que se necesita para las intenciones de prosperidad.

Combinar la ropa con estos colores fortalece la confianza personal y abre caminos hacia metas financieras y profesionales.

Cómo pueden combinarse estos colores en la vida diaria para atraer abundancia

Más allá de elegir los colores recomendados, el Feng Shui sugiere que se los integre de forma equilibrada.

  • No es necesario que vistas totalmente de rojo o fucsia. Solo es posible que sumes detalles que refuercen la energía, como un accesorio, una bufanda o cualquier prenda pequeña que acompañe. La clave es mantener armonía con el estilo personal.
  • Según el portal China Highlights, durante el mes del gallo (todo septiembre) debés mantener orden, precisión y determinación. Por eso, al vestir con estas tonalidades en reuniones laborales, entrevistas o eventos importantes puede ayudarte a transmitir liderazgo y confianza.
  • Además, el uso de estos colores puede trasladarse a los objetos del hogar. Algunas mantas, fundas o adornos de los 4 colores pueden potenciar la atmósfera de abundancia.
  • La combinación entre terracota y rojo es una opción particularmente poderosa, porque une la seguridad de la tierra con la fuerza expansiva del fuego.
Combinar la ropa con estos colores fortalece la confianza personal y abre caminos hacia metas financieras y profesionales.

El poder del Feng Shui enseña durante el mes que la ropa puede ser la herramienta especial para atraer prosperidad y éxito si se eligen los colores adecuados. Por eso, el mes del gallo incita a que integres vestimentas y accesorios de color rojo, naranja, fucsia o terracota para activar energías vinculadas con la abundancia, el liderazgo y la seguridad personal.

