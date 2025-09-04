Dónde hay que poner monedas en casa para atraer riqueza y qué días son ideales, según el Feng Shui

Los objetos simbólicos del Feng Shui dentro de casa son para atraer distintos beneficios mentales y energéticos . En este caso, las monedas son para atraer prosperidad . Durante este mes ocupan un lugar especial dentro de esta filosofía milenaria, donde no solo se las considera un símbolo de riqueza , sino también un medio para mantener el flujo positivo de energía .

Aunque poner monedas al azar no aporta en absoluto, sino que esta práctica recomienda colocarlas en espacios específicos del hogar. Esos detalles pueden marcar la diferencia en la energía que circula por los ambientes y en la manera en la que se potencian los deseos de abundancia .

Según la maestra de Feng Shui Lillian Too , esta filosofía milenaria tiene días explícitos para ubicar monedas en el hogar. El primer día del mes, lunes y jueves marcan un cambio positivo , ya que representan nuevos ciclos de energía .

Las monedas cumplen un doble rol, simbólico y energético, que trasciende su función material.

Por eso, las monedas son una de las herramientas más potentes para activar la suerte de riqueza , especialmente cuando se usan en el lugar correcto. Aunque esto no se trata de un simple adorno, sino de un objeto cargado de simbolismo energético .

monedas feng shui Las monedas cumplen un doble rol, simbólico y energético, que trasciende su función material. WEB

Para qué sirve poner las monedas en algunos puntos estratégicos

La lógica de usar monedas para atraer riqueza es por su valor económico, pero principalmente son vistas como catalizadores de energía.

Al ubicarlas en puntos estratégicos representan prosperidad y protección ante pérdidas financieras .

y ante . Por eso, para el Feng Shui se cree que funcionan como imanes de buenas oportunidades laborales y de estabilidad en los negocios .

de y de . Aunque para que todo surja de manera efectiva deberás poner un grupo de tres monedas atadas con un hilo rojo, lo que potencia aún más su efecto.

Además, al ubicarlas en áreas visibles, refuerzan visualmente la conexión con la prosperidad y la seguridad económica. Sin embargo, la energía que circula en torno a estos objetos, ayuda a evitar bloqueos y a mantener un flujo constante en la vida económica de quienes habitan el hogar.

Poner monedas en lugares específicos de casa, combinan tradición y simbolismo según las leyes del Feng Shui. Tanto el primer día del mes, como los lunes y jueves se consideran momentos clave para esta acción, mientras que la ubicación en zonas específicas como la entrada o el sector sudeste potencia su efecto.