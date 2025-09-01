Dónde hay que prender una vela blanca para atraer riqueza y liderazgo, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, prender una vela blanca en casa puede potenciar el liderazgo junto con la prosperidad económica. Aunque debe hacerse en lugares estratégicos.

La vela blanca es una solución práctica para atraer nuevas energías al hogar. Para la práctica del Feng Shui, es un valor particular prenderla, pero debe hacerse en lugares particulares para que su efecto prospere. Esta disciplina considera que la dirección y el espacio elegido influyen de manera directa en la energía que circula.

El color blanco es el punto de partida en este caso, porque se asocia con la pureza y la claridad de ideas, pero también puede reforzar la autoridad y la estabilidad en proyectos a futuro. Según la práctica milenaria china, prender una vela en algunas zonas indicadas ayuda a canalizar la intención de atraer riqueza y fortalecer la capacidad de liderazgo personal.

Para el sitio especializado The Spruce, al practicar la filosofía del Feng Shui en casa, la ubicación de algunos objetos no es casual y cada sector corresponde a un área de la vida.

Utilizar una vela blanca, tiene mayor influencia cuando se enciende en el sector noroeste de la casa , ya que es una zona relacionada con el liderazgo , las oportunidades y la guía de otras personas.

Sin embargo, si la intención está vinculada con la prosperidad material también se recomienda ubicarla en el sureste, porque simboliza la abundancia y el crecimiento financiero.

La vela debe estar lejos de materiales inflamables y que se mantenga en un ambiente ventilado. También, deberás encenderla con una intención clara, evitando distracciones, ya que el Feng Shui indica que la mente y el espacio deben estar alineados. Si bien no es necesario que la vela permanezca horas encendida, con unos minutos diarios podés reforzar la energía positiva que se busca atraer.

