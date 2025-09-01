Dónde hay que prender una vela blanca para atraer riqueza y liderazgo, según el Feng Shui

La vela blanca es una solución práctica para atraer nuevas energías al hogar. Para la práctica del Feng Shui, es un valor particular prenderla, pero debe hacerse en lugares particulares para que su efecto prospere. Esta disciplina considera que la dirección y el espacio elegido influyen de manera directa en la energía que circula.
El color blanco es el punto de partida en este caso, porque se asocia con la pureza y la claridad de ideas, pero también puede reforzar la autoridad y la estabilidad en proyectos a futuro. Según la práctica milenaria china, prender una vela en algunas zonas indicadas ayuda a canalizar la intención de atraer riqueza y fortalecer la capacidad de liderazgo personal.
Al prender una vela blanca deberás crear un entorno armónico para acompañar y afianzar los proyectos personales y familiares.
Qué lugar de casa es ideal para colocar una vela blanca
Para el sitio especializado The Spruce, al practicar la filosofía del Feng Shui en casa, la ubicación de algunos objetos no es casual y cada sector corresponde a un área de la vida.
Qué significa prender una vela blanca y que cuidados realizar durante el ritual
Según el lugar elegido, esta práctica milenaria explica que al usar la vela blanca debés acompañarla con un estado de calma.
- La pureza y protección que simboliza ayuda al inicio de nuevos ciclos con mayor claridad mental. Cuando se prende en espacios estratégicos refuerza la conexión con la energía del metal, vinculada a la organización, la disciplina y la capacidad de liderar proyectos.
- Además, esta práctica puede asociarse al fortalecimiento de la confianza personal, aportando resultados positivos en la búsqueda de prosperidad económica. Por eso, es ideal que al realizar esta práctica la finalices apagando la llama con un apagavelas y no la soples, ya que esto simboliza una especie de respeto por la energía pedida.
El Feng Shui destaca que el sitio donde se prende una vela blanca no es un detalle menor, sino que es una forma de dirigir la energía hacia metas concretas. Al encenderla en el sector noroeste impulsa el liderazgo, pero en el sureste fortalece la prosperidad. Por eso, al transitar el ritual deberás hacerlo con intención, respeto y constancia.