Qué elementos deberás tener en casa para atraer dinero durante todo septiembre, según el Feng Shui

El comienzo de un nuevo mes puede atraer distintos aspectos positivos, pero para el Feng Shui, septiembre es considerado un mes de renovación donde la energía comienza a moverse de manera diferente. Por eso, esta práctica milenaria advierte que algunos elementos no pueden faltar en el hogar ya que influyen en la abundancia y actúan como imanes para el dinero.
Para mantener o elevar el equilibrio del dinero, existen objetos que no son al azar. La práctica indica que los elementos deben relacionarse con la circulación de energía y la atracción de nuevas oportunidades económicas. Además, colocarlos en zonas estratégicas de la casa ayuda a reforzar la intención. Por eso, podrán verse como elementos de decoración y al mismo tiempo cumplir su rol energético.
elementos feng shui
Los elementos no deben ponerse al azar porque tanto el dinero como la abundancia no podrán prosperar durante todo el mes.
WEB
Qué elementos recomienda el Feng Shui para que septiembre atraiga riqueza al hogar
Para la consultora en Feng Shui, Karen Rauch Carter, explica que “los objetos que elegimos para nuestro hogar actúan como recordatorios visuales de nuestras intenciones y ayudan a que la energía se alinee con lo que queremos manifestar”. Por eso, advierte sobre los 4 elementos que no pueden faltar durante el inicio del mes.
Plantas de jade o pachira
Son plantas de hojas redondeadas y representan crecimiento y riqueza. Por eso, a estas especies se las relacionan porque asimilan las monedas y provocan la abundancia. La entrada del hogar o el área de trabajo suelen potenciar el flujo de energía.
Fuentes de agua pequeñas
Al tener agua en movimiento, la prosperidad continúa en proceso. El living o el sector sureste atraen y refuerzan la circulación del dinero. El agua debe estar limpia y en movimiento constante para que la energía no se bloquee.
elementos feng shui
Los elementos no deben ponerse al azar porque tanto el dinero como la abundancia no podrán prosperar durante todo el mes.
WEB
Cuenco con monedas chinas atada con un hilo rojo
El elemento más clásico del Feng Shui aporta un símbolo de riqueza en el hogar. Por eso, deberás colocarlo en un escritorio o en un lugar cercano al cajón de ahorros para atraer las oportunidades financieras.
La luz es un rol esencial
Incorporá lámparas que iluminen de manera cálida y constante los espacios que comúnmente utilizás. Eso permite mantener una energía activa para la abundancia. Además, sostiene la sensación de apertura y crecimiento económico.
Los objetos pueden potenciar su efecto durante el mes
Algunas acciones pueden ayudar a que estos 4 elementos cumplan una función más eficaz y consciente.
- Mantené la casa ordenada y limpia para que la energía no tenga interrupciones. El Feng Shui indica que el desorden bloquea rápidamente las oportunidades de todo tipo. Por eso, deberás comenzar a liberar espacios e incorporar nuevos objetos.
- El sector sureste del hogar es un área de riqueza para el Bagua. Es ahí donde deberás colocar los elementos asociados con la riqueza para que prospere el flujo. Aunque también deberás distribuirlos en los lugares más concurridos para que la energía sume ante el contacto diario.
- Cuidar las plantas es un punto clave. Si una planta se marchita, reemplazala rápidamente por una nueva para que la energía no decaiga. Y hacé lo mismo con la fuente de agua para mantenerla en movimiento y con una limpieza rutinaria.
- La iluminación deberás mantenerla durante unas horas al día para generar una sensación de vitalidad en cada sector.
- Por último, reforzá las monedas chinas colocándolas en números impares porque potencian la suerte.
elementos feng shui
Los elementos no deben ponerse al azar porque tanto el dinero como la abundancia no podrán prosperar durante todo el mes.
WEB
El Feng Shui advierte que prestes atención a los 4 elementos que impulsan la prosperidad y atraen el dinero. Eso permite que se active la abundancia y se mantenga activa la energía durante todo el mes. Para eso, deberás mantener una rutina de actualización y limpieza de estos objetos para que no aparezca el bloqueo energético. Eso abrirá la puerta a nuevas oportunidades y por lo tanto a embellecer los espacios.