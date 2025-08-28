Qué elementos deberás tener en casa para atraer dinero durante todo septiembre, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, existen algunos objetos que podrían atraer dinero durante septiembre y que pueden potenciar la energía positiva de casa.

Los elementos no deben ponerse al azar porque tanto el dinero como la abundancia no podrán prosperar durante todo el mes.

El comienzo de un nuevo mes puede atraer distintos aspectos positivos, pero para el Feng Shui, septiembre es considerado un mes de renovación donde la energía comienza a moverse de manera diferente. Por eso, esta práctica milenaria advierte que algunos elementos no pueden faltar en el hogar ya que influyen en la abundancia y actúan como imanes para el dinero.

Para mantener o elevar el equilibrio del dinero, existen objetos que no son al azar. La práctica indica que los elementos deben relacionarse con la circulación de energía y la atracción de nuevas oportunidades económicas. Además, colocarlos en zonas estratégicas de la casa ayuda a reforzar la intención. Por eso, podrán verse como elementos de decoración y al mismo tiempo cumplir su rol energético.

elementos feng shui Los elementos no deben ponerse al azar porque tanto el dinero como la abundancia no podrán prosperar durante todo el mes. WEB Qué elementos recomienda el Feng Shui para que septiembre atraiga riqueza al hogar Para la consultora en Feng Shui, Karen Rauch Carter, explica que “los objetos que elegimos para nuestro hogar actúan como recordatorios visuales de nuestras intenciones y ayudan a que la energía se alinee con lo que queremos manifestar”. Por eso, advierte sobre los 4 elementos que no pueden faltar durante el inicio del mes.

Plantas de jade o pachira Son plantas de hojas redondeadas y representan crecimiento y riqueza. Por eso, a estas especies se las relacionan porque asimilan las monedas y provocan la abundancia. La entrada del hogar o el área de trabajo suelen potenciar el flujo de energía.

Fuentes de agua pequeñas Al tener agua en movimiento, la prosperidad continúa en proceso. El living o el sector sureste atraen y refuerzan la circulación del dinero. El agua debe estar limpia y en movimiento constante para que la energía no se bloquee.