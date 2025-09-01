1 de septiembre de 2025 - 20:15

Milanesas de lentejas sin gluten: receta fácil y en pocos minutos

Una receta simple y saludable que se prepara en pocos minutos y que no necesita harinas tradicionales como parte de sus ingredientes.

Una solución práctica para comer saludable. Esta receta se hace de manera fácil y no necesita ingredientes costosos.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las legumbres son una buena opción para reemplazar algunos alimentos. Por eso, existen las milanesas de lentejas como una alternativa sin gluten. Esta receta se prepara en poco tiempo y resulta una idea perfecta tanto para almuerzos como para cenas rápidas y nutritivas.

Su sabor resulta suave pero con una textura firme. Estas milanesas son una alternativa accesible y simple para quienes buscan opciones diferentes a la carne. En pocos pasos se puede utilizar un alimento básico que aporta proteínas, fibra y minerales esenciales para el organismo sin perder el toque casero.

milanesas de lentejas
Ingredientes y paso a paso para las milanesas de lentejas sin gluten

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas cocidas
  • 1 huevo
  • Media cebolla
  • 1 diente de ajo picado
  • Comino o pimentón (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Harina de arroz o polenta fina (para reemplazar el pan rallado).

Paso a paso

  1. Comenzá procesando las lentejas cocidas junto con la cebolla y el ajo hasta lograr una pasta homogénea.
  2. Después, agregá el huevo batido y los condimentos.
  3. En caso de que la mezcla quede muy blanda, podés añadir la harina sin gluten hasta que tenga consistencia al formarlas.
  4. Una vez listas las porciones, pasalas por la harina para sellarlas. Este paso les da una textura crocante.
  5. Por último, cocinalas en una sartén con un poco de aceite caliente hasta dorar de ambos lados.

Otra opción es llevarlas al horno sobre una placa aceitada durante 20 minutos, y de a poco podés ir girándolas durante la cocción. En pocos minutos tenés un plato sabroso, económico y sin gluten, que puede guardarse en el freezer y usarse cuando se necesite.

milanesas de lentejas
Una opción saludable que puede combinarse con ensaladas frescas

Las milanesas de lentejas sin gluten son simples de preparar y también son una fuente de proteína vegetal y fibra. Esos beneficios ayudan a prolongar la sensación de saciedad y favorecen la digestión. Además, los nutrientes de las lentejas aportan hierro, magnesio y vitamina B.

Este tipo de recetas se adapta tanto a dietas vegetarianas como a menús variados, permitiendo reemplazar carnes en comidas principales sin perder valor nutricional. Al no contener gluten, son aptas para personas con celiaquía o intolerancia. Su versatilidad permite combinarlas con diferentes guarniciones que resaltan su sabor suave y equilibran el plato.

Para combinar esta receta puede acompañarse con distintas ensaladas frescas. La opción clásica de tomate y lechuga no puede faltar, ya que aporta frescura. Aunque también, una opción original es la de remolacha con zanahoria, que suma color y antioxidantes. Por otro lado, una ensalada de repollo con zanahoria y limón puede ser una excelente opción.

milanesas de lentejas
Las milanesas de lentejas sin gluten son una opción sencilla, accesible y adaptable a distintos gustos. Sus pasos son simples y pueden acompañarse con ensaladas frescas para no olvidar los platos llenadores de cada día. El resultado es una receta práctica y saludable para compartir en familia.

