2 de septiembre de 2025 - 17:15

Ritual de septiembre: cómo ordenar el dormitorio para atraer nuevas energías, según el Feng Shui

El inicio de este mes puede crear oportunidades positivas al reorganizar el dormitorio y mantener armonía en el hogar. Conocé los pasos simples de este ritual.

Este mes, la clave está en comprender cómo el dormitorio puede transformarse en un verdadero refugio de energías renovadas.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

El mes de septiembre es clave porque cambia la estación y eso impulsa a renovar ambientes. Uno de los lugares para comenzar es el dormitorio. El ritual del Feng Shui, explica que ordenar muebles y objetos de una manera particular pero común crea una diferencia positiva en el descanso y mejora la energía diaria.

Cambiar la visión del dormitorio no se trata solo de estética, sino que los principios del Feng Shui desde hace siglos se vinculan con la forma en que los objetos influyen en el bienestar. Con pequeños cambios en la distribución y el orden es posible atraer energías como calma, vitalidad y equilibrio.

dormitorio feng shui
Qué recomienda el Feng Shui para ordenar el dormitorio en septiembre

La práctica milenaria china sostiene que el dormitorio es un espacio sagrado donde se renueva el descanso y la limpieza energética.

Limpiá debajo de la cama

Por eso, ante un mes con cambio de estación, el Feng Shui dice que comiences despejando la zona debajo de la cama, porque esos objetos que se acumulan junto a la suciedad molestan el flujo de la energía.

La ubicación de la cama es clave

Este punto es importante para el descanso y es ideal que el cabezal se ubique contra una pared sólida pero que no se alinee con la puerta.

Cambiá de lugar los espejos

Los espejos no deben reflejar directamente la cama, porque al hacerlo generan intranquilidad durante la noche.

Al despertar debés aprovechar la luz natural

Un ejercicio simple es que abras cortinas y ventanas cada mañana para mantener una entrada de luz y aire fresco constante.

La ropa influye en el ritual

Tanto la ropa como los objetos personales deben organizarse en armarios cerrados porque al evitar el desorden visual genera nerviosismo y provoca caos energético.

Una opción secundaria es elegir pintar el dormitorio con colores suaves porque ayudan a transmitir serenidad, sobre todo este mes donde los tonos tierra evocan estabilidad y equilibrio.

dormitorio feng shui
Qué elementos podés agregar para fortalecer la energía positiva

Para el sitio The Spruce, especializado en estas prácticas, no solo el orden y la distribución generan cambios. Al incorporar elementos compatibles con el Feng Shui podés aumentar el propósito energético durante el mes.

  • Las plantas chicas de interior de hojas redondeadas son una excelente opción para purificar el aire y atraer vitalidad.
  • Colocar y prender una vela blanca en la mesita de luz durante unos minutos durante la noche simboliza claridad y apertura a nuevas oportunidades.
  • La rutina de ventilar el dormitorio es ideal, porque el aire estancado bloquea la energía, provocando sensaciones de confusión diaria.
  • Otra opción simple es que intentes separar el espacio de trabajo o estudio del dormitorio, porque en caso de que convivan en el mismo lugar, las energías vinculadas al esfuerzo y la concentración impiden un descanso cómodo.
  • Algunos cuadros o fotografías conducen a la calma. Los paisajes naturales refuerzan esa sensación de paz.
dormitorio feng shui
Ordenar el dormitorio con las reglas básicas del Feng Shui transforma la energía del espacio, provocando cambios favorables en el bienestar durante el mes. Por eso, estos ajustes son valiosos para renovar en el plano personal y desafiar de mejor manera los proyectos cercanos. Sin embargo, deberás mantener una constancia ya que la armonía debés construirla día a día.

