3 rituales luego de la luna de sangre que recomienda el feng shui para limpiar la energía

La llamada luna de sangre , fenómeno que ocurre durante un eclipse lunar total, suele asociarse con cierres de ciclo y cambios energéticos intensos. El Feng Shui , intenta canalizar y mejorar el ambiente espiritual y algunos rituales simples se consideran una oportunidad simbólica para soltar lo viejo y abrir espacio a nuevas etapas.

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen

Dentro del feng shui , esta fase especial del calendario es vista como un momento propicio para realizar rituales de limpieza y renovación interior. Existen tres prácticas sencillas que, según esta filosofía milenaria, ayudan a armonizar la energía personal y del hogar tras el eclipse.

Uno de los rituales más recomendados es el de la vela roja, asociada al elemento fuego y a la activación de la voluntad. Durante el momento del máximo eclipse, se sugiere encender una vela roja en un espacio tranquilo, evitando distracciones.

Mientras la llama permanece encendida, la práctica consiste en visualizar cómo la luz de la Luna de Sangre recarga el aura y fortalece los deseos personales. La clave está en imaginar que esos objetivos ya se han cumplido, sintiendo la emoción como si fueran una realidad presente.

En el feng shui, la intención clara es fundamental. Este ritual no se basa solo en el acto simbólico de encender la vela, sino en el enfoque mental y emocional que se deposita en ese instante. Se recomienda realizarlo en silencio y con gratitud, permitiendo que la energía del eclipse actúe como catalizador de cambios.

ritual luna de sangre Un simple gesto como prender una vela roja, renueva la intención personal. WEB

Cómo se realiza el baño de descarga con agua de luna

Otro de los rituales sugeridos consiste en preparar agua bajo la luz de la luna de sangre. Para ello, se coloca un recipiente con agua y se añade sal gruesa, ruda o romero. Estos elementos son tradicionalmente vinculados con la purificación energética.

de sangre. Para ello, se coloca un con y se añade o Estos elementos son tradicionalmente vinculados con la El recipiente debe permanecer expuesto durante el eclipse para que, simbólicamente, absorba la energía lunar. Al día siguiente, esa agua puede utilizarse para realizar un baño de descarga, vertiéndola sobre el cuerpo al finalizar la ducha habitual, o bien para limpiar objetos como cristales y amuletos.

Según el feng shui, este procedimiento ayuda a liberar tensiones acumuladas y a restablecer el equilibrio emocional. También puede emplearse para rociar levemente ciertos rincones del hogar donde se perciba pesadez, siempre con la intención de renovar el ambiente.

ritual luna de sangre La acción simple de un baño con especias debe madurarse durante la noche. IA Gemini

Por qué el sahumerio es sinónimo de limpieza del hogar

El tercer ritual se enfoca en el espacio físico. Utilizar inciensos de sándalo, copal o ruda permite recorrer la casa desde adentro hacia afuera, siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

El objetivo es dirigir el humo hacia puertas, ventanas y rincones, visualizando cómo se disipa cualquier carga densa acumulada. Este recorrido simbólico representa la expulsión de energías estancadas y la apertura a nuevas vibraciones.

es dirigir el y visualizando cómo se disipa cualquier carga densa acumulada. Este representa la expulsión de energías estancadas y la apertura a nuevas vibraciones. En la filosofía del feng shui, el orden y la limpieza energética del hogar influyen directamente en el bienestar de quienes lo habitan. Realizar esta práctica después de la luna de sangre refuerza la idea de cierre y renovación, preparando el espacio para un nuevo ciclo.

ritual luna de sangre El incienso debe guiarse en el sentido de las agujas del reloj. WEB

La luna de sangre es interpretada, dentro del feng shui, como un momento de transformación y liberación. El ritual de la vela roja, el baño con agua lunar y la limpieza con sahumerio son prácticas simbólicas que buscan armonizar la energía personal y del hogar.