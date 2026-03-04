Qué significa que una persona nunca apague el televisor aunque no lo esté mirando, según la psicología

Dejar el televisor prendido todo el día puede parecer un simple hábito , pero la psicología vincula esta conducta con la ansiedad y ciertos patrones de comportamiento que influyen en la vida cotidiana.

En muchas casas el televisor permanece encendido aunque nadie lo esté mirando. Funciona como un sonido constante, un murmullo que llena el ambiente. No importa si se está cocinando, trabajando o usando el celular: la pantalla sigue ahí.

Para algunos es costumbre. Para otros, compañía. El silencio absoluto puede resultar incómodo, incluso inquietante. Ese pequeño gesto cotidiano, repetido durante años, termina formando parte de los hábitos domésticos y de la rutina emocional.

Investigaciones sobre consumo audiovisual de la Universidad de California observaron que el sonido ambiente reduce la percepción de soledad en determinados grupos etarios. Pero el fenómeno va más allá de una simple preferencia cultural.

Recién en este punto la psicología comienza a ofrecer claves más profundas.

La necesidad de estímulo constante

En términos de comportamiento, mantener el televisor encendido puede funcionar como un regulador emocional. El cerebro humano responde a estímulos permanentes y, en contextos de alta exposición digital, el silencio se vive como vacío.

Algunos estudios del Instituto Max Planck sobre procesamiento sensorial indican que los entornos con ruido moderado disminuyen la autopercepción del malestar. Es decir, el sonido distrae de pensamientos repetitivos.

image

Aquí aparece la ansiedad como variable central. Cuando la mente no descansa, cualquier estímulo externo ayuda a desviar la atención. El televisor cumple ese rol sin exigir participación activa.

La psicología conductual también señala que los hábitos repetidos se consolidan cuando generan alivio inmediato, aunque sea leve.

Lo que explica la psicología sobre este hábito

Según la psicología, dejar el televisor siempre encendido puede asociarse a una baja tolerancia al silencio y a la necesidad de evitar la introspección. El silencio obliga a conectar con pensamientos propios, algo que no siempre resulta cómodo.

Investigaciones publicadas por la American Psychological Association destacan que las personas con mayores niveles de ansiedad tienden a buscar estimulación constante para regular emociones. En este contexto, el televisor funciona como acompañamiento simbólico.

También influye el aprendizaje temprano: hogares donde siempre hubo ruido de fondo suelen reproducir ese mismo comportamiento en la adultez.

No se trata necesariamente de un problema, pero sí de una señal. El entorno sonoro refleja estados internos. Y, como advierte la psicología, a veces el verdadero ruido no está en la pantalla, sino en lo que intentamos no escuchar.