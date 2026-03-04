Según la psicología, esta es la rabia silenciosa que muchos hombres mayores arrastran desde hace décadas

La llamada “rabia silenciosa” que algunos observan en hombres mayores no surge necesariamente de la amargura , sino de un patrón aprendido . Para la psicología , generaciones criadas entre los años 50 y 80 cuentan con limitaciones para acceder a su vulnerabilidad masculina por ser castigada socialmente.

El escritor especializado en psicología, Farley Ledgerwood, lo resume con claridad: “Esa rabia silenciosa que muchos hombres mayores llevan no es amargura, sino la acumulación de décadas donde expresar vulnerabilidad les habría costado todo: su autoridad, su matrimonio, su respeto propio”.

El mensaje cultural era contundente: proveer, resistir, no quejarse. El repertorio emocional permitido se reducía casi exclusivamente a la ira. Ledgerwood recuerda: “Yo literalmente no tenía un vocabulario para emociones más allá de ‘bien’, ‘enojado’ o ‘cansado’”.

La psicología contemporánea respalda este fenómeno. Investigaciones sobre regulación emocional indican que la supresión crónica de emociones aumenta la activación fisiológica del estrés.

El psicólogo James Gross , especialista en regulación emocional, ha demostrado que reprimir sentimientos no los elimina, sino que incrementa la respuesta cardiovascular y el desgaste físico. Otros estudios vinculan la supresión emocional prolongada con mayor riesgo de hipertensión y trastornos cardiometabólicos.

image

Además, investigaciones publicadas en Journal of Health and Social Behavior muestran que la adhesión rígida a normas tradicionales de masculinidad se asocia con mayores niveles de estrés psicológico y menor búsqueda de ayuda profesional. En términos simples: el cuerpo paga lo que la boca calla.

Impacto en la pareja y la familia

El costo no es solo individual. La represión emocional puede generar distancia afectiva dentro del hogar. Muchos hombres cumplieron el rol de proveedores, pero carecieron de herramientas para expresar miedo, tristeza o inseguridad.

El resultado suele percibirse como frialdad o enojo constante. Sin embargo, especialistas en terapia familiar señalan que muchas veces se trata de dificultad para identificar y verbalizar emociones, no de desinterés.

image

En la adultez mayor, cuando el trabajo deja de ser el eje de identidad, ese vacío emocional puede volverse más evidente.

¿Se puede revertir este patrón?

La buena noticia es que la plasticidad emocional existe. La terapia cognitivo-conductual, la terapia centrada en emociones y los grupos de apoyo han mostrado eficacia en adultos mayores.

Ledgerwood sostiene: “Nunca es demasiado tarde para expandir tu vocabulario emocional”.Psicólogos coinciden en que aprender a nombrar emociones (miedo, decepción, frustración, soledad) reduce la intensidad del enojo y mejora los vínculos.

Un fenómeno generacional, no un defecto de carácter

La clave está en comprender el contexto histórico. Para muchos hombres, mostrar fragilidad implicaba perder autoridad o respeto social. El silencio fue, en su momento, una estrategia de adaptación.

image

Hoy, con nuevos modelos de masculinidad y mayor apertura emocional, las generaciones más jóvenes cuentan con herramientas que antes no estaban disponibles.

Entender este proceso permite reemplazar el juicio por comprensión. No se trata de justificar conductas dañinas, sino de reconocer que detrás del enojo persistente puede haber décadas de emociones no procesadas.