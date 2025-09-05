5 de septiembre de 2025 - 13:56

Carrefour liquida ropa y tiene 3x2 combinable: qué provincias pueden comprar en sucursal

Carrefour lanzó una liquidación de ropa con promo 3x2 hasta el 9 de septiembre en supermercados y online, con prendas para toda la familia.

El supermercado ofrece la promoción 3x2 en ropa para adultos, niños y bebés en sucursales y online

El supermercado ofrece la promoción 3x2 en ropa para adultos, niños y bebés en sucursales y online

Carrefour activó una liquidación de ropa e indumentaria con rebajas destacadas y la posibilidad de combinar productos en su promoción 3x2. La oferta está disponible tanto en los hipermercados y Carrefour Market de todo el país como en la tienda online oficial.

El beneficio estará vigente hasta el 9 de septiembre y aplica en prendas para adultos, niños y bebés. Al llevar tres artículos iguales o combinables, el cliente paga solo dos, siendo la unidad de menor valor la que se descuenta.

La oferta de Carrefour: liquidación de ropa con 3x2 combinable

La liquidación incluye prendas de hombre y mujer con precios reducidos y la opción de armar combos para maximizar el ahorro. Estos son algunos de los destacados:

Para hombre

  • Camisa a cuadros Tex: $23.326,67 (antes $34.990,00).

  • Remera Everlast de algodón: $19.993,33 (antes $29.990,00).
Remera Carrefour

Para mujer

  • Remera Everlast melange deporte: $19.993,33 (antes $29.990,00).

  • Camisa satén Tex: $13.326,67 (antes $19.990,00).

  • Campera Everlast polar y microfibra: $39.993,33 (antes $59.990,00).

Campera Carrefour

La promoción aplica únicamente en productos seleccionados y el descuento se efectúa en línea de cajas o al finalizar la compra online. Dentro de los descuentos que se pueden ver por la web hay ropa interior, medias, más modelos de remeras y camisas para ambos géneros.

Cómo aprovechar al máximo la liquidación en Carrefour

La propuesta está habilitada en las sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario y en la web carrefour.com.ar, lo que permite elegir entre comprar en persona o desde casa.

Para obtener el mayor beneficio conviene combinar prendas dentro del 3x2, ya que el descuento se aplica en la unidad de menor valor. De esta manera, al sumar artículos de precios diferentes, se consigue un ahorro extra en los de mayor costo.

