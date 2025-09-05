Carrefour liquida ropa y tiene 3x2 combinable: qué provincias pueden comprar en sucursal

Carrefour activó una liquidación de ropa e indumentaria con rebajas destacadas y la posibilidad de combinar productos en su promoción 3x2 . La oferta está disponible tanto en los hipermercados y Carrefour Market de todo el país como en la tienda online oficial.

El beneficio estará vigente hasta el 9 de septiembre y aplica en prendas para adultos, niños y bebés. Al llevar tres artículos iguales o combinables, el cliente paga solo dos, siendo la unidad de menor valor la que se descuenta.

La liquidación incluye prendas de hombre y mujer con precios reducidos y la opción de armar combos para maximizar el ahorro. Estos son algunos de los destacados:

Remera Carrefour

Para mujer

Remera Everlast melange deporte : $19.993,33 (antes $29.990,00).

Camisa satén Tex : $13.326,67 (antes $19.990,00).

Campera Everlast polar y microfibra: $39.993,33 (antes $59.990,00).

Campera Carrefour

La promoción aplica únicamente en productos seleccionados y el descuento se efectúa en línea de cajas o al finalizar la compra online. Dentro de los descuentos que se pueden ver por la web hay ropa interior, medias, más modelos de remeras y camisas para ambos géneros.

Cómo aprovechar al máximo la liquidación en Carrefour

La propuesta está habilitada en las sucursales del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario y en la web carrefour.com.ar, lo que permite elegir entre comprar en persona o desde casa.

Para obtener el mayor beneficio conviene combinar prendas dentro del 3x2, ya que el descuento se aplica en la unidad de menor valor. De esta manera, al sumar artículos de precios diferentes, se consigue un ahorro extra en los de mayor costo.