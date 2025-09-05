La UIA reforzó su agenda federal en Mendoza

La Unión Industrial Argentina (UIA) desembarcó en Mendoza como parte de su recorrido federal, luego de haber estado en Córdoba y Santiago del Estero. Allí presentó el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad de las economías regionales y que ya cuenta con la firma de todos los socios regionales y sectoriales de la entidad.
La agenda incluyó la participación en el Foro Industrial de Mendoza, realizado el 4 de septiembre, visitas a plantas productivas locales y la participación en el “BootCamp”, evento organizado por la Unión Industrial Joven de Mendoza, que convocó a más de mil participantes en un espacio de articulación público–privada.
Allí también participaron Alfredo Cornejo; Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza; Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza; y Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA por Mendoza.
Bootcamp Empresarial Mendoza 2025
Durante el panel de cierre, Martín Rappallini, presidente de la entidad, destacó el potencial que tiene Mendoza y la necesidad de trabajar en infraestructura para bajar el costo logístico y aumentar las vías de comunicación de la provincia. Finalmente, el presidente de la UIA entregó al gobernador el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo.
BOOTCAMP- Foto 2
UIA: Martín Rappallini y Alfredo Cornejo, celebrando la presentación del nuevo Contrato productivo.
Las actividades concluyeron con un almuerzo en Casa Medrano con la participación de empresarios locales y los ministros Natalio Mema y Rodolfo Vargas Arizu.
Almuerzo Casa Medrano UIA Badaloni
Mauricio Badaloni, Rodolfo Vargas Arizu y Martín Rapallini
Enrique Gatti, Martín Rappallini y Natalio Mema en el almuerzo de la UIA.
Cinco ejes para la competitividad
Según la UIA, el decálogo sintetiza los desafíos centrales para el desarrollo productivo: la articulación público–privada, el orden macroeconómico, la inserción internacional, el desarrollo federal, la modernización laboral, el financiamiento, la infraestructura, la innovación y la sustentabilidad.
La institución remarcó que, para reducir el “costo argentino”, se debe trabajar en cinco ejes prioritarios:
-
Reforma tributaria, que simplifique cargas y elimine distorsiones para fomentar la inversión y el empleo formal.
-
Modernización laboral, con marcos flexibles que promuevan inclusión y visión de futuro.
-
Inversiones en infraestructura, necesarias para reducir costos y conectar regiones productivas.
-
Financiamiento productivo, accesible y previsible, clave para pymes e industrias innovadoras.
-
Educación técnica, como motor capaz de articular la formación con las demandas del sector productivo.
“La UIA reafirma la importancia de una agenda industrial renovada y federal, centrada en la generación de valor, empleo de calidad, integración territorial y mejora continua de la competitividad”, señaló el comunicado de la entidad.