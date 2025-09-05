La UIA reforzó su agenda federal en Mendoza

Con una agenda que combinó participación en el Foro Industrial y el BootCamp de la Unión Industrial Joven, la UIA presentó en la provincia su Decálogo del Nuevo Contrato Productivo.

Martín Rappallini y Mauricio Badaloni, muy conformes con la gran concurrencia del público.

La Unión Industrial Argentina (UIA) desembarcó en Mendoza como parte de su recorrido federal y compartió un almuerzo de camaradería en Casa Medrano.

La Unión Industrial Argentina (UIA) desembarcó en Mendoza como parte de su recorrido federal, luego de haber estado en Córdoba y Santiago del Estero. Allí presentó el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, una iniciativa que busca fortalecer la competitividad de las economías regionales y que ya cuenta con la firma de todos los socios regionales y sectoriales de la entidad.

La agenda incluyó la participación en el Foro Industrial de Mendoza, realizado el 4 de septiembre, visitas a plantas productivas locales y la participación en el “BootCamp”, evento organizado por la Unión Industrial Joven de Mendoza, que convocó a más de mil participantes en un espacio de articulación público–privada.

Allí también participaron Alfredo Cornejo; Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza; Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza; y Mauricio Badaloni, miembro del Comité Ejecutivo de la UIA por Mendoza.

Bootcamp Empresarial Mendoza 2025 Durante el panel de cierre, Martín Rappallini, presidente de la entidad, destacó el potencial que tiene Mendoza y la necesidad de trabajar en infraestructura para bajar el costo logístico y aumentar las vías de comunicación de la provincia. Finalmente, el presidente de la UIA entregó al gobernador el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo.

BOOTCAMP- Foto 2 UIA: Martín Rappallini y Alfredo Cornejo, celebrando la presentación del nuevo Contrato productivo. Ramiro Gómez/ Los Andes Las actividades concluyeron con un almuerzo en Casa Medrano con la participación de empresarios locales y los ministros Natalio Mema y Rodolfo Vargas Arizu.