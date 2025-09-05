5 de septiembre de 2025 - 18:08

Éxito del Bootcamp Empresarial Mendoza 2025: innovación y alianzas para el futuro productivo

La segunda edición del encuentro reunió a empresarios, profesionales y referentes públicos en el Hotel Hilton Mendoza. Paneles, conferencias y formación ejecutiva marcaron una agenda centrada en el talento, la tecnología y el desarrollo económico regional.

Autoridades provinciales y de la Unión Industrial Argentina: Matías Díaz Telli, Georgina Riveros, Emilce Vega Espinoza, Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Martín Rappallini, Marcos Calvente, Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y Patricia Giménez.

Con asistencia completa, el Bootcamp Empresarial Mendoza 2025 ratificó su posición como un espacio estratégico para la formación y la articulación entre el sector público y privado. Más de 650 participantes se dieron cita el viernes 5 de septiembre en el Hotel Hilton Mendoza, en una jornada intensiva de capacitación, innovación y networking.

El encuentro fue organizado por el Ministerio de Producción de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, junto a la Unión Industrial Joven, con el apoyo de empresas y organismos líderes de la región.

Acto inaugural con autoridades nacionales y provinciales

La apertura contó con la participación del ministro Rodolfo Vargas Arizu, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente y la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza.

Autoridades provinciales y de la Unión Industrial Argentina: Matías Díaz Telli, Georgina Riveros, Emilce Vega Espinoza, Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Martín Rappallini, Marcos Calvente, Rodolfo Vargas Arizu, Mauricio Badaloni y Patricia Giménez.

Rappallini compartió su experiencia como emprendedor y destacó cuatro claves para competir a nivel global: desarrollo de marca, tecnología de punta, precios competitivos y calidad de producto.

Martín Rappallini remarcó que las marcas argentinas deben apuntar a la competitividad.

Por su parte, Cornejo resaltó la cultura del trabajo mendocina y el rol histórico de la vitivinicultura como industria madre, aunque advirtió sobre los desafíos que implica sostener la competitividad. “No solo con equilibrio fiscal se logra crecimiento, sino también con medidas fiscales y un gasto más eficiente”, señaló, al tiempo que enfatizó en el valor del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

En su discurso, Cornejo destacó que historia de Mendoza es de cultura del trabajo,

Al concluir el Acto inaugural, Rappallini y Cornejo se tomaron una foto celebrando la presentación del nuevo Contrato productivo.

Martín Rappallini y Alfredo Cornejo, celebrando la presentación del nuevo Contrato productivo.

Panel empresarial: de la idea al impacto

El panel central de la mañana fue “De la idea al impacto: empresas que transforman”, moderado por Emilce Vega Espinoza. Allí disertaron Florencia Sosa, inversora y CEO de ECA y Minerva Farmacias, y Santiago Siri, referente internacional en tecnología cívica, blockchain e inteligencia artificial aplicada a la innovación social.

Ambos compartieron experiencias sobre innovación, inclusión y el rol de la tecnología en la transformación de los modelos de negocio y de la sociedad.

Conferencias y capacitaciones de alto impacto

Tras un coffee break, se desarrolló la conferencia de Beltrán Briones, en diálogo con Julián “Gaita” González, que generó gran interés en los asistentes por su dinámica e intercambio de ideas.

Interesante mano a mano de Beltrán Briones y Julián Gaita González.

La agenda también incluyó la presentación de Grupo Set Latam, con su experiencia en entrenamientos ejecutivos en Disney, la NASA y Toyota Japón, y la esperada capacitación “Ventas sin humo”, a cargo de Jonatan Loidi y Julián “Gaita” González, especialistas en estrategia, liderazgo y marketing.

Mendoza, epicentro de innovación y networking

Con una agenda variada, la segunda edición del Bootcamp Empresarial reafirmó el compromiso de Mendoza en impulsar la innovación, la profesionalización y la competitividad regional. Una jornada en la que el talento local se conectó con referentes nacionales e internacionales, fortaleciendo el ecosistema empresarial y proyectando a la provincia como un polo de desarrollo productivo. Más de 600 mendocinos no quisieron perderse este gran evento.

Martín Rappallini y Mauricio Badaloni, muy conformes con la gran concurrencia del público.

Yamila Meljim y Ulpiano Suárez, apoyando esta gran iniciativa.

El staff de la Unión Industrial Argentina completo: Diego Coatz, Diego Leal, Mauri Badaloni, Georgina Riveros, Hebe Casado, Martín Rappallini, Rodolfo Vargas Arizu, Matías Díaz Telli, Hugo Goransky, Ignacio Duelo y Malena Carricondo.

Miguel Osimani, gerente de Hilton Mendoza, atento a todos los detalles.

Convocatoria plena en la 2da. edición del Bootcamp Empresarial Mendoza.

Tomás y Germán Maravilla, de IMEP Education, muy interesados en las temáticas abordadas en el Bootcamp.

El equipo de Talca junto a Georgina Riveros.

Staff de Ospelsym a pleno.

Cristian Chavarini, Leonardo Ruiz y Marina García, de Ciudad de Mendoza.

Los miembros de ACP servicios entusiasmados por las herramientas brindadas en las charlas.

Romina, Silvia, Ornella, Carolina, de grupo LTN.

El equipo de la Municipalidad de Las Heras no quiso perderse este gran evento.

Andrea Palmasano, Celeste Laciar y Andrea Rizzo, del staff de Los Andes, atento a las interesantes disertaciones.

