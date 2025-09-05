5 de septiembre de 2025 - 21:50

Quiso cruzar el Acceso Este y lo atropelló una camioneta: quedó internado en grave estado

El incidente vial ocurrió en la mano este frente a las torres del barrio Unimev en Guaymallén.

Un hombre lucha por su vida en el hospital Central tras ser embestido por una camioneta, en un siniestro vial que además derivó en un segundo impacto vehicular. El trágico suceso tuvo lugar en la mano este del Acceso Este a la altura de calle Bernardo Houssay, frente a las torres del barrio Unimev en Guaymallén.

Según las primeras informaciones, el hombre se lanzó a cruzar el acceso de sur a norte por fuera de la zona de paso peatonal y fue embestido por un vehículo.

El incidente se registró cerca de las 21, cuando un hombre de unos 50 años de edad, que intentaba cruzar la calzada, fue violentamente impactado por una camioneta marca Fiorino. La fuerza del impacto fue tal que el vehículo utilitario, al frenar abruptamente, recibió una segunda colisión, generando así un otro incidente en el mismo lugar, aunque nadie de los vehículos resultó con heridas.

La única persona en estado de extrema gravedad es el peatón, quien sufrió un fuerte impacto. Personal médico de la ambulancia trabajó intensamente en el lugar para estabilizarlo antes de su rápido traslado al shock room del hospital Central. Aunque la proximidad del hospital facilitó una respuesta médica inmediata, la incertidumbre sobre su estado era alta al momento de su derivación.

Un dato llamativo es que el punto exacto donde quedó el vehículo utilitario tras la colisión está marcado por una "estrella amarilla" pintada en el asfalto, símbolo que recuerda que allí una persona ha fallecido por un siniestro vial.

