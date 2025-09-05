Quiso cruzar el Acceso Este y lo atropelló una camioneta: quedó internado en grave estado

El incidente vial ocurrió en la mano este frente a las torres del barrio Unimev en Guaymallén.

Un hombre está grave tras ser atropellado en el Acceso Este frente al barrio Unimev

Un hombre lucha por su vida en el hospital Central tras ser embestido por una camioneta, en un siniestro vial que además derivó en un segundo impacto vehicular. El trágico suceso tuvo lugar en la mano este del Acceso Este a la altura de calle Bernardo Houssay, frente a las torres del barrio Unimev en Guaymallén.

Según las primeras informaciones, el hombre se lanzó a cruzar el acceso de sur a norte por fuera de la zona de paso peatonal y fue embestido por un vehículo.

El incidente se registró cerca de las 21, cuando un hombre de unos 50 años de edad, que intentaba cruzar la calzada, fue violentamente impactado por una camioneta marca Fiorino. La fuerza del impacto fue tal que el vehículo utilitario, al frenar abruptamente, recibió una segunda colisión, generando así un otro incidente en el mismo lugar, aunque nadie de los vehículos resultó con heridas.

La única persona en estado de extrema gravedad es el peatón, quien sufrió un fuerte impacto. Personal médico de la ambulancia trabajó intensamente en el lugar para estabilizarlo antes de su rápido traslado al shock room del hospital Central. Aunque la proximidad del hospital facilitó una respuesta médica inmediata, la incertidumbre sobre su estado era alta al momento de su derivación.