5 de septiembre de 2025 - 18:40

Detuvieron a un grupo de adolescentes mientras fabricaban armas caseras en una casa abandonada

La policía sorprendió a un grupo de menores en Villa del Carmen, Santiago del Estero, manipulando “tumberas”. La fiscalía secuestró los elementos y abrió una investigación.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un grupo de adolescentes fue sorprendido en una vivienda abandonada de Villa del Carmen, provincia de Santiago del Estero, mientras manipulaba armas caseras conocidas como “tumberas”.

Al advertir la presencia de los uniformados los jóvenes intentaron escapar y se ocultaron dentro del inmueble en estado de abandono.

Al ingresar, los agentes encontraron una “tumbera” escondida en una cubierta de camión, además de un cartucho calibre 22 y dos resorteras.

Peritos de Criminalística acudieron al lugar y secuestraron los elementos por disposición de la fiscal de turno, Belkis Alderete, quien ordenó además que la Brigada Interna de la comisaría realice tareas de investigación para identificar a los adolescentes involucrados.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los jóvenes serían vecinos del barrio y utilizaban la vivienda como refugio.

Finalmente, la fiscalía continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad de los menores y el posible destino de las armas caseras.

