31 de agosto de 2025 - 10:29

Circulaba a alta velocidad por Acceso Este y volcó tras perder el control en un charco

Un llamado al 911 alertó el siniestro en solitario. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,20 g/l.

Circulaba a alta velocidad por Acceso Este y volcó tras perder el control en un charco.

Circulaba a alta velocidad por Acceso Este y volcó tras perder el control en un charco.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo en Guaymallén, cuando un conductor perdió el dominio de su vehículo y volcó en el Lateral Norte del Acceso Este, a la altura de calle Sarmiento.

Leé además

Imagen ilustrativa. Archivo

Manejaba borracho, volcó con su camioneta y cayó a un zanjón en Luján

Por Redacción Policiales
En el accidente ocurrido el 29 de enero de 2016 murieron Mayra Soledad Barrio (23), su hijo Lautaro Gautier (7), y sus hermanos Diego Román Barrio (11) y Mario Orozco (12). (Archivo Los Andes)

Después de nueve años y medio, confirmaron la condena a un chofer por cuatro muertes en Rivadavia

Por Enrique Pfaab

El hecho sucedió cerca de las 04:50, cuando el personal policial de la Comisaría 25° recibió un llamado al 911 alertando sobre un accidente en solitario. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un Peugeot 308 blanco, conducido por un hombre de 43 años.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre circulaba a alta velocidad por el carril rápido del Acceso Este en dirección al Oeste, cuando al llegar a la altura de calle Sarmiento se encontró con un charco de gran dimensión. Al atravesarlo, perdió el control del rodado y terminó volcando.

Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones de gravedad, ni tampoco los ocupantes del vehículo. Personal de Tránsito Municipal se hizo presente en el lugar y realizó el dosaje de alcohol, que arrojó un resultado de 0,20 g/l.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre fue aprehendido en Lavalle.

Intensa persecución a un Fiat 147 en Lavalle: terminó en un zanjón y la policía reveló el motivo

Por Redacción Policiales
El barrio privado Las Cumbres, ubicado en Urquiza al 700 deGuaymallén, nunca fue entregado. Allí murió un niño de 6 años en marzo de 2023. | 

Megaestafas en Mendoza: cuatro fraudes por 20 millones de dólares y casi 500 víctimas

Por Oscar Guillén
Asesinaron a una conductora de aplicación en La Matanza 

Asesinaron a una conductora de aplicación adentro de su auto en La Matanza

Por Redacción Policiales
Violento robo en Capital: la Policía busca a los delincuentes que hirieron a una adolescente para robarle el celular.

Robo en Capital: motochorros balearon a una adolescente para quitarle el celular

Por Redacción Policiales