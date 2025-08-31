Un llamado al 911 alertó el siniestro en solitario. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 0,20 g/l.

Circulaba a alta velocidad por Acceso Este y volcó tras perder el control en un charco.

Un siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo en Guaymallén, cuando un conductor perdió el dominio de su vehículo y volcó en el Lateral Norte del Acceso Este, a la altura de calle Sarmiento.

El hecho sucedió cerca de las 04:50, cuando el personal policial de la Comisaría 25° recibió un llamado al 911 alertando sobre un accidente en solitario. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un Peugeot 308 blanco, conducido por un hombre de 43 años.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre circulaba a alta velocidad por el carril rápido del Acceso Este en dirección al Oeste, cuando al llegar a la altura de calle Sarmiento se encontró con un charco de gran dimensión. Al atravesarlo, perdió el control del rodado y terminó volcando.