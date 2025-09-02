Cuatro horas de violencia en Las Heras: una riña barrial terminó en enfrentamientos entre policías y vecinos

Una riña vecinal de proporciones debió ser controlada por personal policial de Infantería , que debió disuadir a los revoltosos con balas de salva.

Cerca de las 23.30, ingresó un llamado al 911, informando que un nutrido grupo de personas habían comenzado una riña de proporciones en la calle San Martín, frente al barrio Metrotranvía, en El Resguardo, Las Heras , según informó una fuente policial.

Cuando llegaron los móviles policiales al lugar, los efectivos se encontraron con los revoltosos que casi de inmediato comenzaron a arrojar piedras contras las movilidades. L a agresión fue respondida con armamento largo al instante, agregaron las fuentes.

En ese momento unas 15 personas colocaron ramas y otros elementos y encendieron un fuego sobre la calle San Martín para cortar el tránsito.

La situación se tornó caótica. Por esto, el Oficial que supervisada el operativo solicitó que llegara a la zona conflictiva personal de Infantería y Bomberos.

En ese momento se informó al Ministerio Público Fiscal que la situación se había desbordado por lo que se ordenó disuadir la riña

Los encuentros entre revoltosos y uniformados -en ese momento trabajan 5 binomios de disuasión urbana de Infantería, entre otros policías- duró hasta las 3.35, cuando se logró despejar la zona y se procedió a despejar la calle San Martín y al barrido de la calzada.

Desde el ministerio de Seguridad no se informó sobre vecinos o personal policial lesionados o heridos, ni móviles dañados.