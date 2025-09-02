2 de septiembre de 2025 - 11:24

Le robaron la bicicleta de su casa, persiguió al ladrón, lo atrapó y lo mandó al hospital

El ladrón fue llevado al hospital por las lesiones recibidas y luego quedó detenido en una subcomisaría de Las Heras.

El ladrón fue llevado hasta la&nbsp; guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

El ladrón fue llevado hasta la  guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre detuvo en la vía pública a un ladrón que había entrado a su casa en la madrugada y le había robado la bicicleta.

Leé además

Imagen ilustrativa. Archivo. 

Detuvieron a un conductor temerario en Godoy Cruz: era un menor que le había robado el auto a su papá

Por Redacción Policiales
 Imagen ilustrativa / Los Andes

Cuatro horas de violencia en Las Heras: una riña barrial terminó en enfrentamientos entre policías y vecinos

Por Redacción Policiales

El robo se produjo esta madrugada, cerca de las 4.10 en una vivienda ubicada en Balloffet al 100 de Las Heras y el delincuente fue identificado como Santiago S., de 22 años, con domicilio en el barrio 9 de Julio de Las Heras.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, ingresó un llamado al 911 de una mujer denunciando que un hombre había entrado en su casa, se había robado una bicicleta del patio y su esposo lo tenía detenido en la orilla del zanjón de los Ciruelos.

Se desplaza personal al lugar y encuentra al ladrón en San Martín y Ballofet con lesiones en le cara y en los brazos y al dueño de casa sujetándolo, en tanto que la bicicleta estaba al costado de los hombres.

Los uniformados detuvieron al ladrón y lo trasladaron al hospital Carrillo para que fuera asistido en la guardia y, posteriormente, lo llevaron a la subcomisaría Iriarte de Las Heras.

Personal de Cámaras constató que en San Martín y Balloffet, a las 04:08, se observa al autor del robo reducido por el damnificado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre fue imputado este lunes en Neuquén acusado de asesinar a golpes a su hijo de apenas 39 días de vida.

"Tenía una gran cantidad de golpes de puño": lo imputaron por la muerte de su bebé de 39 días

Por Redacción Policiales
Pablo, en el inicio del juicio por su hija Solange Musse. 

Caso Solange Musse: la familia pedirá que se "amplíen las acusaciones" tras lo sucedido en pandemia

Por Redacción Policiales
El juez Alejandro Patricio Maraniello.

El juez que prohibió difundir "audios de Karina Milei" tiene 9 denuncias en contra: cinco por acoso sexual

Por Redacción Policiales
Así fue la agresión del hijo de un concejal kirchnerista.

El hijo de un concejal K le fracturó la mandíbula a un vecino porque "creyó que era un militante libertario"

Por Redacción Policiales