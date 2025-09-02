Le robaron la bicicleta de su casa, persiguió al ladrón, lo atrapó y lo mandó al hospital

El ladrón fue llevado al hospital por las lesiones recibidas y luego quedó detenido en una subcomisaría de Las Heras.

El ladrón fue llevado hasta la guardia del hospital Carrillo. - Los Andes

Un hombre detuvo en la vía pública a un ladrón que había entrado a su casa en la madrugada y le había robado la bicicleta.

El robo se produjo esta madrugada, cerca de las 4.10 en una vivienda ubicada en Balloffet al 100 de Las Heras y el delincuente fue identificado como Santiago S., de 22 años, con domicilio en el barrio 9 de Julio de Las Heras.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, ingresó un llamado al 911 de una mujer denunciando que un hombre había entrado en su casa, se había robado una bicicleta del patio y su esposo lo tenía detenido en la orilla del zanjón de los Ciruelos.

Se desplaza personal al lugar y encuentra al ladrón en San Martín y Ballofet con lesiones en le cara y en los brazos y al dueño de casa sujetándolo, en tanto que la bicicleta estaba al costado de los hombres.

Los uniformados detuvieron al ladrón y lo trasladaron al hospital Carrillo para que fuera asistido en la guardia y, posteriormente, lo llevaron a la subcomisaría Iriarte de Las Heras.