2 de septiembre de 2025 - 19:05

Un chico de 17 años murió en San Rafael tras chocar con su moto contra un bulevar

Ocurrió en la intersección de las calles Santa María de Oro y General Paz. Un testigo aseguró que el fallecido circulaba realizando maniobras peligrosas.

Adolescente murió en un accidente de moto en San Rafael.

Foto:

Prensa Seguridad Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un adolescente de 17 años murió este martes por la tarde en un accidente de tránsito ocurrido en Cuadro Nacional, San Rafael. El hecho se produjo alrededor de las 16.30 en la intersección de las calles Santa María de Oro y General Paz, donde el motociclista perdió la vida en el lugar.

La víctima fue identificada como Ian Joel Carrasco Montaña, quien conducía una moto Zanella 200 cc. Un testigo señaló que el joven circulaba realizando maniobras peligrosas y, en esas circunstancias, perdió el control del rodado e impactó contra el bulevar.

Tras un llamado al 911, personal policial y una ambulancia del SEC acudieron al lugar, pero los profesionales constataron que el conductor ya había fallecido. Posteriormente, autoridades judiciales dispusieron la intervención de Policía Científica para llevar a cabo las pericias correspondientes.

