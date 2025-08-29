Nómade Makerspace: de una escuela de inventores en San Rafael a una red nacional creativa

Lo que comenzó como una experiencia local en San Rafael hoy se expande hacia distintas ciudades de Argentina . Nómade Makerspace, la EdTech mendocina fundada por María Yenien Evangelista , desembarcó en Mar del Plata, Buenos Aires y pronto en Tandil, consolidándose como un proyecto con impacto nacional.

“ Nómade es una EdTech mendocina que desarrolla experiencias de aprendizaje innovadoras a través de la metodología STEAM y la gamificación . Tiene dos unidades principales: MakerClub, nuestra red de clubes extracurriculares para niños y jóvenes, y Makerspace, orientada a empresas e instituciones con programas de formación, RSE y team building”, explica Evangelista.

La historia se remonta a San Rafael, donde abrieron la primera “escuela de inventores”: un club extracurricular pensado como laboratorio de ideas. Allí nació la metodología propia de Nómade: enseñar ciencia y tecnología desde la práctica, el juego y la creatividad . Lo que en sus inicios fue una experiencia local, hoy se transformó en una empresa que tiende puentes entre educación , innovación y tecnología.

“La expansión es un hito enorme porque muestra que desde el interior del interior se puede crear un modelo educativo con proyección nacional. Cada nueva ciudad significa integrar a más chicos, familias y docentes a esta red de aprendizaje colaborativo, y también generar alianzas con universidades, empresas y gobiernos locales”.

En Mar del Plata y Buenos Aires, los MakerClubs ya funcionan como espacios de innovación educativa. En Tandil, la experiencia será especial: “Se trata de una ciudad reconocida como polo del conocimiento. Desembarcar de la mano de un grupo emprendedor compuesto por referentes de la industria del conocimiento y ser parte de ese ecosistema es una oportunidad de potenciar lo que ya construimos”.

Nómade

Aprender a inventar

La propuesta de Nómade tiene un eje claro: enseñar a inventar con tecnología. Evangelista lo resume así:

“El futuro demanda mucho más que memorizar contenidos: necesitamos ser capaces de resolver problemas, trabajar en equipo y usar la tecnología como herramienta para crear, no solo para consumir”.

El enfoque práctico, gamificado y colaborativo transforma la experiencia de aprendizaje: “Aprender deja de ser una obligación y se convierte en un desafío que entusiasma. Esa motivación es la que despierta vocaciones, fomenta la creatividad y genera confianza para que desde jóvenes se proyecten como protagonistas en un mundo en constante transformación”.