El mensaje de un amigo del femicida de Rocío Collado: "Te mandaste semejante cagada Yamil. No lo puedo creer"

El brutal femicidio de Rocío Maricel Collado , la docente sanrafaelina hallada asesinada este martes dentro de su vehículo, generó conmoción en Mendoza .

Femicidio de Rocío Collado: marcharán en San Rafael por el crimen de la joven docente

Cómo fue el femicidio de Rocío Collado en San Rafael y quién es su novio detenido

Su novio, Yamil Jesús Yunes (31) , fue detenido como principal sospechoso y permanece internado en el hospital Schestakow bajo custodia policial, en un cuadro de alteración psicótica presuntamente asociado al consumo de drogas.

La noticia del crimen se replicó con rapidez en redes sociales, donde familiares, amigos, colegas y exalumnos de Rocío expresaron su dolor y pidieron justicia .

Un amigo del presunto femicida escribió en su cuenta de Facebook: “Quiero que alguien me diga que esto es mentira, que Rocío está bien y vos no te mandaste semejante cagada Yamil. No lo puedo creer loco. ¡Que en paz descanses Rocío!”.

Otro usuario compartió un sentido mensaje: “Hoy no es un día más... es un día en que querés olvidar lo sucedido. Quisiera que todo haya sido un mal sueño, pero lamentablemente es real, una basura, una lacra como lo es Yamil Yunes le arrebató la vida de la manera más cruel a Rocío M. Collado, exalumna y profesora de la Ebyma. Le arrebató sus sueños, sus proyectos, su sonrisa, todo. Nosotros sus compañeros de trabajo, sus alumnos pedimos y exigimos justicia. No existen palabras para expresar el dolor, la indignación por este aberrante hecho. Es una tragedia que no olvidaremos. Dios te dé paz, Rocío, y consuelo a tu familia, amigos, compañeros y alumnos. JUSTICIA POR ROCÍO M. COLLADO”, publicó.

Collado había salido de su casa en una utilitaria Fiat Fiorino, pero nunca volvió. Entonces, su familia y la comunidad educativa habían iniciado una búsqueda para dar su paradero al no recibir respuesta telefónica. Sin embargo, el destino fatal de la joven empezó a tomar fuerza en la madrugada del martes a partir de un llamado al 911 y la declaración de su pareja, Yamil Yunes.

Efectivos policiales encontraron al hombre fuera de control, posiblemente bajo los efectos de drogas y bajo un cuadro de alteración psicótica. Ante esa situación, el fiscal interviniente dispuso su aprehensión y traslado al área de Salud Mental del hospital Schestakow. Cuando intentaron consultarle por el paradero de Rocío, Yunes respondió, pero con frases incoherentes.

Marcha por el femicidio de Rocío Collado

Mientras tanto, los padres del detenido fueron hasta el departamento de la pareja, ubicado en calle Francia. Allí comprobaron que la docente no estaba y que también faltaba su vehículo, la Fiat Fiorino.

El hallazgo del cadáver se produjo horas después, por la tarde, cuando un vecino informó al 911 que había visto una camioneta abandonada con características similares a la de Collado, sobre calle Bernardino Izuel. Al llegar al lugar, la Policía constató que en el interior del rodado se encontraba el cuerpo sin vida de la joven docente, con signos evidentes de violencia.

Es que la víctima presentaba múltiples cortes con arma blanca y una herida profunda en el cuello, que habría sido la causa de la muerte. Es decir, Yunes la habría decapitado para darle muerte. Queda dilucidar si el hombre la mató en la casa y, luego, dejó el cuerpo en la camioneta.