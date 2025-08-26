Presunto femicidio en San Rafael: avanza la investigación y realizaron allanamientos en la casa de la docente

El cuerpo de quien se presume que es Rocío Collado fue encontrado dentro de un utilitario este martes. Su novio tenía manchas de sangre en su ropa cuando lo detuvieron.

Este martes la policía encontró a una mujer sin vida adentro de un auto y su novio, principal sospechoso, se encuentra detenido. Por el momento los investigadores tratan de establecer cómo se produjo el crimen que sería calificado como femicidio, mientras se realizan allanamientos en el domicilio de la joven.

Rocío Maricel Collado, de 31 años fue encontrada esta tarde dentro de un Fiat Fiorino blanco que estaba estacionada en Izuel al 800 de San Rafael, por lo que de inmediato se comenzó a realizar en el lugar un operativo policial que sorprendió a los vecinos de la zona.

Tras encontrar el cuerpo, fue derivado a la morgue judicial para realizar la respectiva necropsia y determinar las causas de la muerte de la joven. Además, se están llevando a cabo allanamientos en la vivienda de la joven y toma de declaraciones a testigos. En ese marco, las autoridades informaron que hasta el momento no encontraron indicios de relevancia criminal en el domicilio.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, por el caso se encuentra detenido Yamil Yunes, quien sería el novio de la joven muerta.

Por disposición de la Fiscalía de San Rafael, el sujeto fue trasladado en primera instancia al hospital para recibir asistencia médica, ya que presentaba un cuadro de alteración psicótica producto del consumo de estupefacientes.