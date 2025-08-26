Presunto femicidio en San Rafael: avanza la investigación y realizaron allanamientos en la casa de la docente

Este martes la policía encontró a una mujer sin vida adentro de un auto y su novio, principal sospechoso, se encuentra detenido. Por el momento los investigadores tratan de establecer cómo se produjo el crimen que sería calificado como femicidio, mientras se realizan allanamientos en el domicilio de la joven.
Rocío Maricel Collado, de 31 años fue encontrada esta tarde dentro de un Fiat Fiorino blanco que estaba estacionada en Izuel al 800 de San Rafael, por lo que de inmediato se comenzó a realizar en el lugar un operativo policial que sorprendió a los vecinos de la zona.
Tras encontrar el cuerpo, fue derivado a la morgue judicial para realizar la respectiva necropsia y determinar las causas de la muerte de la joven. Además, se están llevando a cabo allanamientos en la vivienda de la joven y toma de declaraciones a testigos. En ese marco, las autoridades informaron que hasta el momento no encontraron indicios de relevancia criminal en el domicilio.
Según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, por el caso se encuentra detenido Yamil Yunes, quien sería el novio de la joven muerta.
Por disposición de la Fiscalía de San Rafael, el sujeto fue trasladado en primera instancia al hospital para recibir asistencia médica, ya que presentaba un cuadro de alteración psicótica producto del consumo de estupefacientes.
En el marco de la investigación, se constató que también había desaparecido un vehículo vinculado al caso, el cual posteriormente fue localizado y quedó a disposición de la justicia.
En el lugar trabaja personal de la Unidad Investigativa, realizando pericias y registros correspondientes. Durante las primeras diligencias, se observaron manchas hemáticas en el pantalón del aprehendido.
La investigación permanece en desarrollo y la justicia continúa con las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.
Según trascendió, la joven había salido por la mañana a bordo de la Fiorino y sus familiares no supieron nada más sobre su paradero. Como no contestaba el teléfono realizaron la denuncia por lo que comenzó un operativo policial que incluyó patrullajes, y rastrillajes en algunos zonas .
Durante varias horas, personal policial y judicial trabajó en el caso. Finalmente, se confirmó el hallazgo del cuerpo y la noticia generó un fuerte impacto en familiares, amigos y vecinos que se movilizaron en su búsqueda.