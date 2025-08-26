26 de agosto de 2025 - 12:47

Zafó en un juicio por jurados y ahora se declaró culpable: 20 años de cárcel para "el Fachi" por homicidio

Andrés Alcaraz fue condenado por el asesinato de Pablo Cataldo, un hombre que atendía un kiosco de Godoy Cruz.

Andrés Alexis Alcaraz Sosa, conocido en el ambiente delictivo como “El Fachi”, juzgado por homicidio.
Andrés Alexis Alcaraz Sosa, conocido en el ambiente delictivo como “El Fachi”, juzgado por homicidio.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Luego de que un jurado popular no lo declarara culpable por el homicidio de Pablo Cataldo (23) en noviembre pasado, Andrés “el Fachi” Alcaraz (28) hoy se declaró culpable en un juicio abreviado y fue condenado.

Leé además

Cristóbal Emiliano Almendra, acusado de asesinar a su hijo. Gentileza Poder Judicial. 

El padre que le disparó a su hijo evitó la prisión perpetua: "¿Cómo lo voy a matar? No sé cómo salió el tiro"

Por Oscar Guillén
Palo y ropa con sangre, dinero y una trama de okupas: claves del caso del hombre acusado de matar a su padre. Foto: gentileza

Palo y ropa con sangre, dinero y una trama de "okupas": claves del caso del hombre acusado de matar a su padre

Por Ignacio de la Rosa

Esta mañana el juez Carlos Torres le impuso a Alcaraz la pena de 20 años de prisión por el delito homicidio agravado por uso de arma de fuego, luego de que el acusado expresamente haber sido el autor del homicidio que tuvo como trasfondo una guerra entre bandas por cuestiones relacionadas con las drogas.

La pena fue pactada entre la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y la defensa de Alcaraz, previo a que el juez homologara el acuerdo.

En noviembre de 2024 se llevó a cabo un juicio por jurados a fin de determinar si Alexis Alcaraz Sosa fue el autor del homicidio de Pablo Damián Cataldo. En esa oportunidad se juzgó también otros delitos -abuso de armas, coacciones agravadas y abuso de armas- por los que era investigado Alcaraz Sosa. El jurado popular debía decidir si, de acuerdo a las pruebas que la Fiscalía presentó, Alcaraz Sosa era culpable o no de los hechos investigado.

Andrés “El Fachi” Alcaraz Sosa es juzgado por por el asesinato de Pablo Damián Cataldo. Gentileza Poder Judicial.
Andrés “El Fachi” Alcaraz Sosa es juzgado por por el asesinato de Pablo Damián Cataldo. Gentileza Poder Judicial.
Andrés “El Fachi” Alcaraz Sosa es juzgado por por el asesinato de Pablo Damián Cataldo. Gentileza Poder Judicial.

Pero el 30 de noviembre de 2024, el jurado popular compuesto por seis hombres y seis mujeres informaron al juez técnico, Mauro Perassi, que no habían llegado a una conclusión unánime respecto de si Alcaraz Sosa era o no culpable: El juez tuvo que declarar el juicio estancado, ya que no arribaron a un veredicto unánime.

Entonces el Ministerio Público Fiscal decidió continuar con la acusación. Esta decisión fue casada por la defensa de Alcaraz, quienes presentaron un recurso de casación, que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza el 19 de agosto de 2025 lo rechazado formalmente.

Lo mató en un kiosco

Según las primeras versiones sobre el caso, el 13 de diciembre de 2022 ingresó a la línea de emergencia 911 denunciando que, en un negocio ubicado en la esquina de La Unión y Esperanza, del barrio Virgen de Guadalupe, se habían escuchado una serie de disparo y que había sido herido un joven que atendía en ese momento.

Según declararía luego una mujer de 34 años de apellido Vélez- el joven Cataldo se encontraba atendiendo y entró un hombre, cruzó algunas palabras y luego comenzó a disparar varias veces contra la víctima.

Según las pericias realizadas posteriormente por los efectivos de la Policía Científica, la víctima recibió dos disparos a la altura del pecho, con orificio de entrada y salida que había salido de una pistola 9 milímetros, según pudo establecerse por las vainas encontradas en la escena del crimen.

Cuando llegó el médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), constató que Cataldo ya había muerto. El joven, sin antecedentes penales, le alquilaba una habitación a la dueña de casa y además atendía el negocio que estaba abierto durante las 24 horas de día.

Los investigadores obtuvieron otros datos como que el agresor llegó al lugar en un auto que tenía como apoyo una camioneta e incluso algunos señalaron al autor del hecho con nombre y apellido.

Toda esta información sirvió para sostener la hipótesis central de caso: que el homicidio es la punta visible de una pelea entre bandas que se disputan la zona para vender estupefacientes. Los vecinos los llaman: “los Vélez” y “los López”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Averiguación de homicidio en Guaymallén.

Dijo que encontró a su padre muerto en su casa en Guaymallén, pero ahora es el principal sospechoso de matarlo

Por Redacción Policiales
Cristóbal Emiliano Almendra Blázques (72) acusado por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego” cuya víctima fue Facundo Almendra Sosa (36). Gentiliza Poder Judicial de Mendoza. 

Juicio en San Carlos: ¿lo mató su padre al dispararle por la espalda o murió por una bacteria intrahospitalaria?

Por Oscar Guillén
Rocha fue asesinado en Talcahuano y Revolución de Mayo, de Godoy Cruz. Su ex seguirá presa. | Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Víctima de violencia de género fue condenada a 10 años de cárcel por asesinar a su ex pareja en Godoy Cruz

Por Redacción Policiales
El local Megatecnología del colombiano  Cristhian David Holguín Restrepo fue allanado. / Google Street. 

El dueño de Magatecnología, denunciado en 88 casos de estafa, escapó a Panamá y piden su captura internacional

Por Oscar Guillén