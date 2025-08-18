Víctima de violencia de género fue condenada a 10 años de cárcel por asesinar a su ex pareja en Godoy Cruz

Una mujer de 39 años se encuentra cumpliendo una pena de 10 años de cárcel por el asesinato de su ex pareja , a quien apuñaló en diciembre de 2023 en una esquina de Villa Hipódromo , en Godoy Cruz .

Tras declararse culpable, Vanesa Noelia Parolo Vera (40) fue condenada el jueves pasado en una audiencia presidida por el juez Aníbal Crivelli, durante un juicio abreviado por el homicidio de Ángel Paolo Rocha Centurión (39).

La muerte fue investigada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien imputó a la mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo , delito que tiene como única pena la prisión perpetua.

Previo al juicio abreviado el jefe de la fiscalía de Homicidios Fernando Guzzo y la defensa de la acusada, establecieron la pena de 10 años de prisión, teniendo en cuenta “circunstancias extraordinarias de atenuación ”, ya que durante la investigación quedó ampliamente probado que la mujer era víctima de violencia de género .

El 19 de diciembre de 2023o, cerca de las 10.30, un llamado ingresó a la línea de emergencias 911 denunciando que en el cruce de calle Talcahuano y Revolución de Mayo, de Godoy Cruz, había un hombre tirado en la vereda y con sangre en la boca.

Inmediatamente se desplazó a personal policial, que constató la información y logró establecer que el hombre era Ángel Rocha Centurión, con domicilio en calle Viamonte al 4500, de Luján, y que se encontraba tendido en el piso en posición decúbito dorsal.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, Rocha había salido de la cárcel, donde estuvo detenido por robo, el día anterior a su asesinato.

Frente a la situación se convocó al personal del Servicio de Emergencias Coordinado y un médico determinó que el hombre ya había fallecido. En tanto que los policías entrevistaron a una mujer que se encontraba en la zona, quien aportó la siguiente información: “Vi al hombre cuando cayó al piso. Intentó levantarse, pero volvió a desplomarse sobre la vereda”, dijo.

La testigo agregó que, en ese momento, se le acercó otro hombre y le dijo que “había visto a una mujer que le habría asestado un cabezazo a la víctima y luego se dio a la fuga”.

En esta instancia ya trabajaba en el lugar personal de Policía Científica, de la Unidad Investigativa Departamental de Godoy Cruz y de la División Homicidios, por orden de la Fiscalía de Homicidios. Inicialmente no se sabía a ciencia cierta cuál había sido la causa de la muerte, pero los peritos determinaron que el cuerpo presentaba una herida punzo-cortante en el tórax debajo de la tetilla izquierda.

Por otro lado, personal del Centro de Monitoreo Central, en conjunto con el de Godoy Cruz, comenzó a relevar las imágenes captadas por las cámaras con puntos de captura en las inmediaciones del lugar del hecho para ver si se obtenía información sobre el hecho, determinándose que Vanesa Parolo lo había atacado con un arma blanca.