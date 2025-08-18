18 de agosto de 2025 - 13:25

Increíble: prestamista se paseaba con una ametralladora para exigir que le paguen

El arresto tuvo lugar luego de que vecinos lo filmaran mientras caminaba portando el arma larga.

Los Andes
Un hombre que prestaba dinero de manera ilegal en su barrio y luego amedrentaba a sus deudores con un arma de fuego fue detenido en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, tras las denuncias de vecinos que vivieron horas de terror.

Según Primer Plano Online, el sospechoso, identificado como Julio Javier Santa Cruz (44), fue filmado mientras caminaba por la calle Tucumán al 600 portando un arma larga tipo ametralladora.

Según informaron fuentes de la investigación, se dirigía a la casa de un joven que mantenía una deuda con él, producto de préstamos informales. Además de las amenazas verbales, Santa Cruz arrojó hojas impresas con frases intimidatorias hacia el deudor.

La escena quedó registrada en video desde una terraza, y fue clave para que la fiscal Diana Mayko, de la UFI N° 7 de San Martín, ordenara un allanamiento de urgencia en una vivienda de la calle Uspallata al 10.300, ubicada a pocos metros del lugar del hecho. Allí, el acusado fue detenido todavía con la misma vestimenta con la que se había mostrado armado horas antes.

Durante el operativo también fue aprehendido su hermano, Roberto (42), y se incautaron cuatro teléfonos celulares, tres municiones calibre .38 y las hojas con amenazas a los deudores. En principio, la causa quedó caratulada como “amenazas agravadas por el uso de arma de fuego no encontrada”

