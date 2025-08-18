18 de agosto de 2025 - 10:58

"Robate el cielo": los mensajes por el motochorro de 16 años ultimado por un policía

El hecho ocurrió el domingo en La Plata. Tras la muerte del delincuente, sus amigos colmaron las redes con llamativos posteos.

Un policía mató a un motochorro de 16 años que intentó asaltarlo: los mensajes de despedida.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Un hecho de violencia se registró este domingo en la localidad platense de Los Hornos, donde un oficial de la Policía Bonaerense mató a tiros a un adolescente de 16 años que intentó robarle mientras circulaba en moto con su pareja.

El episodio ocurrió en la esquina de las calles 68 y 135, cuando dos motochorros interceptaron al efectivo de 29 años y lo amenazaron con un arma de fuego para que entregara su vehículo.

Según el relato del policía, tras identificarse, los delincuentes le apuntaron con una pistola y en ese momento desenfundó su arma reglamentaria y disparó. Uno de los asaltantes huyó, mientras que el otro, identificado como Thiago R., cayó herido de un disparo en la cintura.

El joven fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín, donde permaneció internado en grave estado hasta que murió poco antes de la medianoche. Registros judiciales revelaron que el adolescente contaba con antecedentes penales, con detenciones en abril y mayo por intentos de robo, robo en banda y resistencia a la autoridad, aunque en ambas ocasiones recuperó la libertad en menos de 24 horas.

Tras el hecho, intervino la Comisaría 3° de La Plata y la fiscalía de la UFI N°4, que dispuso la aprehensión del oficial y la incautación de su arma reglamentaria y de la moto. El Ministerio de Seguridad bonaerense, a través de Asuntos Internos, inició un sumario administrativo para investigar lo ocurrido.

Los mensajes de despedida para el delincuente de 16 años

En paralelo, en redes sociales, amigos y allegados del adolescente compartieron mensajes de despedida en los que lamentaron su muerte: "Lcdlg, no era su hora. Siempre presente, robate el cielo. El barrio está de luto", "Qué injusta esta vida de mierda, sabes que siempre vas a estar presente rocho. Qué fea noticia huevo y pensar que estabas organizando algo con los pibes. Seguimos en línea hermanito", dicen algunos de los posteos.

