Hicieron cumbre en un cerro de 4.150 metros, pero se perdieron al bajar y debieron ser rescatadas

En la zona del Cordón del Plata, dos mujeres se quedaron sin batería en sus linternas y fueron rescatadas por la Patrulla.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos mujeres quedaron varadas en el cerro San Bernardo, de unos 4.150 metros de altura y perteneciente al Cordón del Plata, y debieron ser rescatadas este domingo por efectivos policiales y personal de la Patrulla de Rescate.

Fuentes policiales señalaron que el hecho se registró pasadas las 20.45 de ayer, cuando un llamado de alerta informó que dos excursionistas, identificadas como C. T. y una amiga, habían ascendido al cerro San Bernardo durante la jornada. Después de alcanzar la cumbre, se extraviaron en el descenso.

Ambas habían iniciado el regreso sin prever que la batería de sus linternas se agotaría en plena oscuridad, lo que las obligó a detenerse y volver a la cima para resguardarse.

Inmediatamente, se coordinó un operativo junto a la Patrulla de Rescate de Montaña, que se desplazó por la ruta nacional 7 hasta la zona del Cordón del Plata.

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron localizar a las mujeres, quienes se encontraban asustadas pero en buen estado de salud.

Los efectivos las asistieron en el lugar y luego las acompañaron en el descenso seguro. No se registraron lesiones.

