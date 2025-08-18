Una mujer murió atropellada en el Acceso Este y luego un patrullero fue chocado por un conductor ebrio

Un incidente fatal en el Acceso Este derivó en una madrugada de violencia y tensión en Maipú . Una mujer de 51 años perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil , y minutos después, mientras la Policía trabajaba en el lugar, un patrullero fue chocado por una camioneta cuyo conductor manejaba alcoholizado .

Fuentes policiales informaron que el primer episodio ocurrió a la 0.16 de este lunes , en el kilómetro previo al puente de calle Isidro Maza, cuando Sonia Lorena Grancelli, domiciliada en Maipú, intentó cruzar a pie la ruta 7.

En ese momento, la mujer fue embestida por un Chevrolet Onix , conducido por Mario Andrés Ona, de 44 años y domiciliado también en Maipú.

Según la versión del propio automovilista ante los efectivos, la víctima cruzó de sur a norte por el Acceso Este y él no pudo evitar el impacto.

Médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribaron al lugar y constataron el deceso de la mujer en el lugar.

Por su parte, Policía Científica trabajó en la escena, mientras que al conductor del Onix se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Conductor ebrio chocó al móvil policial que trabaja en el incidente fatal

Sin embargo, la situación se complicó a la 1.59, mientras la Policía que señalizaba el Acceso Este sufrió un hecho de violencia e imprudencia al volante.

Es que el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba a alta velocidad en sentido oeste-este, embistió por detrás al móvil policial 3874 -un Renault Logan-, provocándole daños totales en la parte trasera.

Tras el impacto, el conductor de la camioneta se fugó en contramano por el Acceso Este.

Entonces, varias movilidades policiales salieron en persecución y lograron interceptarlo en calle Pescara y San José.

Allí descendió de la Amarok José María Mercado, un joven de 26 años y domiciliado en Guaymallén, quien hasta intentó escapar a pie, pero fue aprehendido rápidamente, indicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Al ser sometido al test de alcoholemia, Mercado arrojó un resultado positivo de 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre. Fue trasladado a la Comisaría 10ª, imputado por desobediencia y conducción en estado de ebriedad.