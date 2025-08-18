18 de agosto de 2025 - 12:06

Por qué internaron de urgencia a Cacho Garay: hay preocupación por su salud y podrían amputarlo

El humorista fue internado de urgencia en el Hospital Italiano y se conoció el detalle de su parte médico.

Cacho Garay.

Cacho Garay.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Cacho Garay atraviesa un delicado cuadro de salud que lo llevó a quedar internado de urgencia en el Hospital Italiano, según confirmó su abogado Leonardo Pascón a diario Los Andes. El humorista de 71 años sufrió una descompensación por un problema arterial que se agravó a raíz de antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que arrastra desde hace tiempo.

Leé además

Sandra Astudillo, llegando al Polo Judicial para ser imputada por abuso sexual, como coautora, junto a Cacho Garay. Foto:  Los Andes

Caso Cacho Garay: ¿llegará a ser juzgada la presunta "cómplice" de humorista?

Por Oscar Guillén
Liberaron a Cacho Garay tras dos años de detención

Cacho Garay quiere ir a juicio de manera "urgente" y denunciaría a Macías por un Rolex que le regaló Maradona

Por Oscar Guillén

El artista ingresó al centro de salud en un estado que obligó a los médicos a intervenir de inmediato. Según explicaron los profesionales, la situación es compleja y requiere especial atención debido a los antecedentes clínicos que arrastra.

Hace un tiempo, precisamente por estas condiciones, Garay había solicitado prisión domiciliaria para poder continuar con un tratamiento adecuado.

Qué dice el parte médico de Cacho Garay

El último parte médico detalló que el artista deberá someterse a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo, el cual presenta un cuadro delicado.

En caso de que la operación no logre los resultados esperados, los médicos advirtieron que podrían tener que avanzar hacia una amputación para evitar complicaciones mayores e infecciones que pongan en riesgo su salud.

Liberaron a Cacho Garay tras dos años de detención
Cacho Garay&nbsp;

Cacho Garay

Tras la primera intervención, Cacho Garay fue trasladado a una sala común, aunque permanece bajo estricta observación y control médico.

El entorno del artista mantiene cautela y se concentra en su recuperación, en un contexto ya marcado por las dificultades legales que enfrenta.

Cuál es la situación judicial de Cacho Garay

En paralelo a su estado de salud, Garay continúa envuelto en una causa judicial que lo llevará a juicio oral. El humorista fue acusado por diez delitos, entre los que se incluyen presunto abuso sexual, violencia de género, amenazas, tenencia de armas y robo.

La nueva defensa técnica de Cacho Garay solicitó que se desestime la oposición a la elevación a juicio con el fin de que el humorista enfrente rápidamente un debate, tras un proceso judicial que se inició hace más de 2 años.

Uno de los señalamientos más graves corresponde a la denuncia de su expareja Verónica Macías, quien lo acusó por abuso sexual. De ser hallado culpable, Garay podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El conductor se dio a la fuga. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Murió un hombre de 60 años tras ser atropellado en Maipú: el conductor se fugó e intentan identificarlo

Por Redacción Policiales
La víctima fue trasladada al hospital Scaravelli y luego derivada al Central. Archivo

Tomaba alcohol con amigos en San Carlos, le dieron un balazo en la cabeza y le quemaron la moto y dos bicicletas

Por Redacción Policiales
Un policía mató a un motochorro de 16 años que intentó asaltarlo: los mensajes de despedida.

"Robate el cielo": los mensajes por el motochorro de 16 años ultimado por un policía

Por Redacción Policiales
Personal de Científica trabajó en el local violentado. Gentileza Matías Pascualetti. 

Ladrones rompieron la vidriera de un local de piedras terapéuticas y joyas en Ciudad

Por Redacción Policiales