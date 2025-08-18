Por qué internaron de urgencia a Cacho Garay: hay preocupación por su salud y podrían amputarlo

Cacho Garay atraviesa un delicado cuadro de salud que lo llevó a quedar internado de urgencia en el Hospital Italiano , según confirmó su abogado Leonardo Pascón a diario Los Andes. El humorista de 71 años sufrió una descompensación por un problema arterial que se agravó a raíz de antecedentes de diabetes y enfermedades vasculares que arrastra desde hace tiempo.

Cacho Garay quiere ir a juicio de manera "urgente" y denunciaría a Macías por un Rolex que le regaló Maradona

El artista ingresó al centro de salud en un estado que obligó a los médicos a intervenir de inmediato. Según explicaron los profesionales, la situación es compleja y requiere especial atención debido a los antecedentes clínicos que arrastra.

Hace un tiempo, precisamente por estas condiciones, Garay había solicitado prisión domiciliaria para poder continuar con un tratamiento adecuado.

El último parte médico detalló que el artista deberá someterse a una limpieza quirúrgica profunda en el cuarto dedo del pie izquierdo , el cual presenta un cuadro delicado.

En caso de que la operación no logre los resultados esperados, los médicos advirtieron que podrían tener que avanzar hacia una amputación para evitar complicaciones mayores e infecciones que pongan en riesgo su salud.

Liberaron a Cacho Garay tras dos años de detención Cacho Garay Los Andes

Tras la primera intervención, Cacho Garay fue trasladado a una sala común, aunque permanece bajo estricta observación y control médico.

El entorno del artista mantiene cautela y se concentra en su recuperación, en un contexto ya marcado por las dificultades legales que enfrenta.

Cuál es la situación judicial de Cacho Garay

En paralelo a su estado de salud, Garay continúa envuelto en una causa judicial que lo llevará a juicio oral. El humorista fue acusado por diez delitos, entre los que se incluyen presunto abuso sexual, violencia de género, amenazas, tenencia de armas y robo.

La nueva defensa técnica de Cacho Garay solicitó que se desestime la oposición a la elevación a juicio con el fin de que el humorista enfrente rápidamente un debate, tras un proceso judicial que se inició hace más de 2 años.

Uno de los señalamientos más graves corresponde a la denuncia de su expareja Verónica Macías, quien lo acusó por abuso sexual. De ser hallado culpable, Garay podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.