La Matanza: un policía mató a un motochorro que intentó asaltarlo

El capitán de la Bonaerense, que se desplazaba en moto con su hermana, se tiroteó con dos delincuentes armados. La Policía busca al cómplice del fallecido.

El sábado, un capitán de la Policía Bonaerense se tiroteó con dos delincuentes que intentaron robarle la moto. El policía circulaba junto a su hermana al momento del asalto, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 14 y terminó con uno de los asaltantes muerto y el otro prófugo. El caso volvió a ser noticia este domingo, al viralizarse las imágenes del tiroteo.

De acuerdo a lo notificado por las fuentes policiales, el hecho involucró al agente de rango capitán e integrante del gabinete antidrogas de la Departamental de Investigaciones de La Matanza. El hombre se desplazaba en una motocicleta Twister 250, junto a su hermana, cuando dos motochorros armados los interceptaron con fines de robo.

Embed POLICÍA SE DEFENDIÓ DE ATAQUE DE MOTOCHORROS Y MATÓ A UNO DE LOS LADRONES

- Fue en San Justo pic.twitter.com/qG4p5fOPAo — Vía Szeta (@mauroszeta) August 17, 2025 Tras un forcejeo, y luego de que las tres motos involucradas cayeron al asfalto, los atacantes abrieron fuego. Como respuesta, el policía extrajo su arma reglamentaria y disparó contra los agresores. Uno de ellos recibió impactos de bala y quedó tendido en la calle.

Su cómplice logró escapar corriendo y ahora es intensamente buscado por las autoridades. Además la moto en la que se desplazaban los asaltantes quedó abandonada en el lugar. El rodado tenía pedido de secuestro activo por robo, según informó Infobae en base a lo verificado por las autoridades.