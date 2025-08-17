17 de agosto de 2025 - 13:07

Escándalo en Mar del Plata: denuncian con fotos y videos el abandono de delfines en el ex Aquarium

El predio se encuentra cerrado desde el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, vecinos y ONGs aseguran que los animales tienen el agua podrida y están muertos de hambre.

Denuncian el abandono de delfines en el ex Aquarium, en Mar del Plata.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde hace cinco meses, quedó en el centro de la polémica tras una grave denuncia: presunto abandono de los animales que todavía permanecen en el predio. Vecinos y organizaciones protectoras de fauna difundieron escandalosos videos y fotos.

En ellos se ven delfines y lobos marinos en estanques con agua verdosa y en evidente deterioro. desde el 31 de marzo de 2025 no opera el edificio.

Los testimonios que circularon en redes sociales son contundentes: hablan de ejemplares “muertos de hambre” y con el “agua podrida”. La indignación creció rápidamente entre los marplatenses y generó un pedido urgente de intervención por parte de las autoridades.

Algunas personas lograron ingresar al lugar y relataron una situación desoladora. "Están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida", relatan. En uno de los testimonios, una persona expresó su angustia: "¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí".

La palabra de los especialistas: "Las imágenes hablan por sí solas"

La Fundación Fauna Argentina se hizo eco del reclamo y su directivo, Juan Antonio Lorenzani, manifestó su preocupación tras analizar las imágenes difundidas. Las fotos muestran a varios delfines en un estanque y a un lobo marino en un espacio visiblemente deteriorado.

  • Agua verdosa: Lorenzani señaló que "a simple vista el agua está de color verdosa", un claro indicio de falta de mantenimiento.
  • Abandono evidente: El directivo de la ONG fue contundente al afirmar que se observa "el abandono no solamente del lugar sino de los delfines".
  • Imágenes contundentes: Para la fundación, no hay lugar a dudas sobre la situación. "Las imágenes hablan por sí solas", sentenció Lorenzani.
  • Dolor y preocupación: El relato de quienes vieron a los animales refleja la gravedad del caso: "Me muero de dolor, es terrible", aseguró uno de los testigos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gmontenegro_ok/status/1956877203654013221&partner=&hide_thread=false

La denuncia generó una fuerte conmoción en la ciudad y exige una respuesta urgente de las autoridades responsables del predio y del bienestar de los animales que aún se encuentran alojados en sus instalaciones.

