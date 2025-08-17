Escándalo en Mar del Plata: denuncian con fotos y videos el abandono de delfines en el ex Aquarium

El predio se encuentra cerrado desde el 31 de marzo de 2025. Sin embargo, vecinos y ONGs aseguran que los animales tienen el agua podrida y están muertos de hambre.

Denuncian el abandono de delfines en el ex Aquarium, en Mar del Plata.

El ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde hace cinco meses, quedó en el centro de la polémica tras una grave denuncia: presunto abandono de los animales que todavía permanecen en el predio. Vecinos y organizaciones protectoras de fauna difundieron escandalosos videos y fotos.

En ellos se ven delfines y lobos marinos en estanques con agua verdosa y en evidente deterioro. desde el 31 de marzo de 2025 no opera el edificio.

Los testimonios que circularon en redes sociales son contundentes: hablan de ejemplares “muertos de hambre” y con el “agua podrida”. La indignación creció rápidamente entre los marplatenses y generó un pedido urgente de intervención por parte de las autoridades.

Algunas personas lograron ingresar al lugar y relataron una situación desoladora. "Están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida", relatan. En uno de los testimonios, una persona expresó su angustia: "¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí".

La palabra de los especialistas: "Las imágenes hablan por sí solas" La Fundación Fauna Argentina se hizo eco del reclamo y su directivo, Juan Antonio Lorenzani, manifestó su preocupación tras analizar las imágenes difundidas. Las fotos muestran a varios delfines en un estanque y a un lobo marino en un espacio visiblemente deteriorado.