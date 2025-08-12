Mató a su amigo de 15 años de un tiro en el pecho en Junín: la Justicia aceptó un pedido clave de la familia de la víctima

A siete meses de que Santiago González (15) muriera de un disparo en el pecho que le ejecutara un amigo de su misma edad, la Justicia aceptó que la familia de la víctima se constituya como querellante en la causa.

"Decadencia": el pedido del cura influencer para quitar los autos chocados del costado de una iglesia

El abogado Juan Dantiacq , que junto con los letrados Leandro Rodríguez Pons y Juan Manuel Lavado representan ahora a la familia de Santiago, confirmó que el juez de Garantías aceptó que haya querellantes en la causa, entendiendo que toda responsabilidad en el expediente debe ser investigada, más allá de que el autor del disparo mortal haya sido un menor inimputable según la Ley.

Por ahora el único imputado es Darío Rosas, el padre del autor del disparo. Rosas es exconcejal de Junín y está acusado de tenencia ilegal de arma de fuego .

Para la querella también se debe investigar si la madre del menor tiene alguna responsabilidad en el hecho , ya que “estaba a cargo de la guarda cuando ocurrió el hecho y no habría prestado colaboración apenas sucedió el caso, más allá de que se haya encontrado en estado de shock”, dijo Dantiacq.

Al anochecer del pasado 13 de enero el hijo menor de Rosas, de 15 años, le disparó en el centro del pecho a su amigo, Santiago González .

La víctima se desvaneció instantáneamente en los brazos de su hermano menor, de 13 años, único testigo presencial de la secuencia, que ocurrió en la vereda sur de la calle Isaac Estrella, en la puerta de la casa familiar de Rosas, frente al Micro Hospital de Junín y a 100 metros de la Comisaría 19.

Santiago fue llevado en andas hasta el Micro Hospital, pero falleció casi instantáneamente.

El disparo salió de un revólver calibre 32 largo, que el menor que oprimió el gatillo había sacado de la parte superior de un placard, en el dormitorio de sus padres.

“Ahora se ha podido determinar que esa arma está registrada bajo el nombre de un hombre que vive en Buenos Aires y no está denunciada como robada, por lo que se debe determinar por qué estaba en casa de Rosas”, dijo el abogado de la querella.

La familia de Santiago

“Entró a la casa, sacó el arma, fue hasta donde estaba Santiago, le apuntó al pecho y disparó”, contó en su momento Emiliano Romero, el padre de crianza de Santiago, cuando fue entrevistado por Los Andes.

“El nene que mató a Santiago lo pasó a buscar a él y a su hermano menor por casa para ir a tomar una gaseosa”, relató. “Eran amigos y nunca jamás habían tenido ningún problema. Yo me llevaba bien con los padres de ese chico”, subrayó Romero.

Y añadió: “Iban a ir hasta un drugstore, pero antes fueron hasta la casa de este nene (en calle Isaac Estrella al 160, en pleno centro de Junín, frente al microhospital y a 120 metros de la comisaría 19) porque quería buscar el cargador del teléfono”.

“Este nene entró a buscar el cargador. Santiago y su hermano menor se quedaron en el portón. Entonces salió este nene con el arma puesta en la cintura. Mis chicos le dijeron: ‘Guardá eso’, pero este chico contestó: ‘No pasa nada’. Entonces sacó el arma de la cintura, le apuntó al pecho a Santiago y disparó. Todo pasó en segundos”, agregó el hombre.