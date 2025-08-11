11 de agosto de 2025 - 13:19

"Decadencia": el pedido del cura influencer para quitar los autos chocados del costado de una iglesia

El popular padre Dany, párroco de San isidro Labrador, en Rivadavia, grabó un video reclamando que se retiren los autos secuestrados de la calle.

El padre Dany, el cura influencer, pidió que quiten los autos chocados del costado de la iglesia

El padre Dany, el cura influencer, pidió que quiten los autos chocados del costado de la iglesia

Foto:

Captura de video
Por Enrique Pfaab

"Esta es la decadencia por la falta de toma de decisiones", dice en un video grabado este fin de semana el popular padre Dany, el párroco de San Isidro Labrador, Alberto Daniel Caballero, conocido por su carisma y su uso de las redes para difundir temas religiosos y sociales.

Con su teléfono, el sacerdote grabó la calle San Isidro, sobre el costado este de la iglesia ubicada en Rivadavia, en donde se acumulan autos destrozados en accidentes de tránsito. Es que, justo en la vereda de enfrente, está la Comisaría 13.

"En este auto murió una mamá, que iba con sus tres hijos y los chicos pasan por acá y ven el auto", ejemplificó el padre Dany, mostrando un Peugeot 405 destrozado.

"Es un desastre. Esto termina en mugre, en robo de autopartes y genera esto en pleno centro de Rivadavia", se quejó el sacerdote.

A comienzos de mayo pasado, el área de Inspección de la Municipalidad de San Martín labró un acta y elaboró un informe, después de realizar una inspección en las instalaciones donde funcionaba la Comisaría 12 y encontrar más de 20 autos y camionetas y 30 motos que están arrumbadas allí, después de ser secuestradas en accidentes o procedimientos judiciales.

La comuna intimó al Ministerio de Seguridad que desaloje ese lugar, entendiendo que hay allí un riesgo potencial de incendios y que se generen plagas.

A los pocos días el Ministerio de Seguridad retiró todos los vehículos secuestrados de ese predio y también hizo lo mismo en el lateral Este de la Comisaría 19, en Junín, que lucía muy parecido a lo que ocurre ahora en la comisaría de Rivadavia.

Sin embargo, ya pasado un par de meses, los autos han vuelto a acumularse allí.

