Daniela Batlle Casas, la influencer vinculada al atentado contra Cristina Kirchner,ganó los 8 escalones

Daniela Batlle Casas se convirtió en una figura viral en TikTok gracias a los videos que comparte con su pareja, "Gerson", mostrando una vida de lujos, viajes por Europa y momentos románticos. Sin embargo, la popularidad de la influencer santafesina tomó otro rumbo cuando usuarios en redes sociales identificaron su pasado político.

La joven trabajó como asesora del diputado Gerardo Milman, actualmente involucrado en la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. La polémica surgió cuando se difundieron clips de sus vacaciones, que generaron una ola de comentarios irónicos dirigidos a su pareja.

Frases como “Todo a nombre de mamá, Gerson” o “Salí de ahí, Gerson” inundaron la red social china y X, señalando supuestas diferencias económicas entre ambos. Lo que parecía ser una simple burla de redes pronto escaló a otra dimensión, al descubrirse que Batlle Casas trabajó en el Congreso de la Nación años atrás.

Además de su paso por el Congreso, la joven ya había tenido una incursión en la política: fue precandidata al Concejo Municipal de Santa Fe en 2021 por la lista “Santa Fe en Red” de Juntos por el Cambio.

En el mismo año también se volvió viral por ganar un millón de pesos en el programa Los 8 Escalones conducido por Guido Kaczka ."Era muy difícil llegar a la final y mucho más ganar. Pero ahí estuve.. y por fortuna, suerte, casualidad o causalidad, como quieran llamarle, esta vez gané", escribió en Instagram .

Según medios locales, durante la pandemia participó de una fiesta clandestina en un restaurante de un country, junto a empresarios y funcionarios provinciales, por lo que volvió a ser noticia por una polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Clara (@danibatllecasas)

El descargo de Daniela Batlle Casas tras ser relacionada con el atentado a Cristina Kirchner

Frente al revuelo, la joven publicó un video en el que aclaró su situación. Confirmó que es abogada, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, y que fue empleada del Congreso por apenas ocho meses en 2022. “Pensé que podía encontrar una oportunidad de crecimiento, pero no fue así. Renuncié en octubre”, explicó en respecto a su renuncia temprana.

"Renuncié en octubre del 2022 y no fui parte del atentado a Cristina, había renunciado"



La influencer Daniela Batlle Casas dijo haber sido parte del equipo de Gerardo Milman y señaló: "Trabajé en el Congreso pensando que podía ver una oportunidad de progreso, no la vi y me fui".

Lo que complica su versión ante la opinión pública es que el atentado contra la entonces vicepresidenta ocurrió el 1 de septiembre de ese año, un mes antes de su salida formal del cargo. Pese a esto, fue tajante: “No tengo idea de nada, no fui parte de eso. Estoy muy lejos de ser todas las cosas de las que se me acusa. La gente habla sin saber”.

Aunque la causa judicial que investiga el atentado a Cristina Kirchner continúa avanzando y mantiene como uno de los focos a Milman, por ahora no hay elementos que vinculen directamente a Batlle Casas con el hecho. Sin embargo, su breve paso por el Congreso y su exposición pública la convirtieron en blanco de críticas, memes y acusaciones infundadas.