No se guardó nada: Homero Pettinato explotó contra Sofi Gonet luego de su polémica declaración

Homero Pettinato junto a su ex pareja, Sofi Gonet.

Durante su intervención en la mesa que compartía con Damián Betular , Nati Jota y Eial Moldavsky , Pettinato desmintió haber tenido una rata en su casa y explicó que la acusación era una “mentira vil y maligna” . Sin entrar en confrontaciones, se mostró sereno y afirmó que no tenía intenciones de hablar mal de su exnovia, a quien describió como “una persona maravillosa” con una carrera “zarpada” que “armó ella sola” .

El panelista también expresó su desconcierto ante el viraje del vínculo con Gonet. Reconoció que la seguía queriendo y que no pensaba responder desde el enojo ni sumarse a una dinámica de conflicto en redes. “La quiero porque la amé muchísimo y no participaría de eso porque no creo que valga la pena tampoco”, expresó.

Respecto al contenido del video, admitió haberse sentido “pasmado” y agregó: “Sentís que no te lo merecés, que no había razones para que eso termine de esa manera, pero bueno, qué sé yo, yo le mando un abrazo grande y espero que podamos charlar en otro momento y nada más”.

Pettinato insistió en que no sentía enojo y que no quería hablar mal de alguien que había sido parte importante de su vida. Aseguró que seguiría teniendo afecto por ella a pesar de lo sucedido. “Le tengo amor, y a la gente que amé, la voy a querer siempre”, concluyó, evitando alimentar la polémica.