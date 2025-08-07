7 de agosto de 2025 - 20:32

"No lo imaginaba": Pampita reveló los secretos de su debut en Los 8 Escalones

“No lo imaginaba. Fue una sorpresa hace dos semanas”, afirmó la modelo. Su conducción tuvo reacciones positivas entre los fanáticos.



Pampita se convirtió en la flamante conductora de Los 8 Escalones, en una jugada que sorprendió tanto al público como a la propia protagonista. Según explicó Pampita, recibió la propuesta mientras se encontraba de vacaciones en el sur con sus hijos y no lo dudó: aceptó enseguida por el prestigio del formato y la confianza depositada por Guido Kaczka.

Las palabras de Pampita y Guido Kaczka

Desde el aeropuerto cordobés, donde aterrizó para cumplir compromisos laborales, Pampita dijo sentirse “muy agradecida” por la oportunidad, y explicó que planea ir apropiándose del ciclo gradualmente, aportando su estilo: “Espero que la gente me sepa esperar hasta que lo pueda hacer mío”. La producción del programa le dio libertad total para implementar sus formas, aunque ella, exigente con su desempeño, aún no vio los episodios emitidos: “Me voy a dar unos días sin juzgarme y disfrutarlo”.

Por su parte, Kaczka explicó en una nota en Intrusos que su decisión se basó tanto en sus obligaciones actuales (radio, grabaciones, familia) como en la necesidad de mantener el ciclo al aire con una figura fuerte. “Pensábamos cómo seguirlo y surgió Pampita. Al canal le gustó”, explicó. Recordó además su experiencia previa como conductora de El hotel de los famosos y valoró su profesionalismo.

El conflicto con Nicole Neumann

La elección reavivó el viejo contrapunto entre Pampita y Nicole Neumann, ambas jurados del programa. Consultado por la posibilidad de que Nicole estuviera molesta por no haber sido elegida, Guido descartó esa versión: “Nicole es bárbara y es muy del jurado también. Podría haber sido ella o un montón más”. Sin embargo, el comentario irónico de Adrián Pallares, “Si no viene Nicole tampoco nos vamos a hacer mucho problema”, puso en evidencia la tensión latente entre ambas.

Nicole Neumann

Aunque la conducción de Pampita es momentánea, el canal no descarta que su desempeño influya en decisiones futuras. Mientras tanto, la modelo debutó con soltura, donde mantiene el ritmo del ciclo y genera una interacción distendida con los participantes, lo que consolida su presencia en el prime time de El Trece.

