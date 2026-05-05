Benjamín Vicuña le reveló a Mario Pergolini uno de los secretos más polémicos de su vida: "Hace 36 años"

La presencia de Benjamín Vicuña en televisión volvió a instalar el debate sobre su relación con el matrimonio luego de una entrevista en Otro día perdido. El actor explicó por qué nunca se casó, pese a sus vínculos con Pampita Ardohain y China Suárez , madres de sus hijos. El tema surgió a partir de una pregunta directa sobre su postura frente al compromiso formal.

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Durante la charla, Mario Pergolini le consultó sin rodeos si alguna vez pensó en casarse . Vicuña respondió: “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, y luego profundizó con una frase que sorprendió: “Se pasan cosas por la cabeza. Pero algunos creemos que es mufa ”. Ante la reacción del conductor, que mencionó su matrimonio de décadas, el actor aclaró su idea y explicó que muchas veces las relaciones cambian después de formalizarse: “ Es mejor no cambiar nada si viene todo impecable ”.

A lo largo de la entrevista, Vicuña dejó en claro que no rechaza el compromiso, sino que lo concibe por fuera del matrimonio tradicional . Su postura apunta a sostener vínculos estables sin necesidad de formalizarlos legalmente, una mirada que ya había dejado entrever en otras ocasiones.

Sin embargo, no cerró completamente la puerta a una posible boda con su actual pareja, Anita Espasandín. “Con Anita venimos muy bien. Depende de cómo me vaya con la obra de teatro”, dijo en tono distendido, dejando la definición abierta.

Benjamín Vicuña La novia de Benjamín Vicuña se metió en la disputa mediática con la China Suárez. Web

El guiño en redes que desató especulaciones

Días después, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena tras su aparición en los Martín Fierro de la Moda 2026. Luego del evento, Espasandín publicó imágenes junto al actor en redes sociales con una frase que disparó rumores: “¿Nos casamos?”.

La respuesta de Vicuña no tardó en llegar y mantuvo el tono humorístico: “¡Ja, ja! Ya tenemos el vestido!”. El intercambio generó una ola de comentarios y especulaciones sobre un posible casamiento.

Anita Espasandin Anita Espasandin habló sobre los rumores que indican que Benjamín Vicuña seguiría enamorado de Pampita. Instagram

Entre el humor y la ausencia de planes concretos

Pese a la repercusión, el episodio no implicó un anuncio formal. Tanto Vicuña como Espasandín ya habían dejado claro previamente que no existen planes definidos de boda. La dinámica entre ambos combina complicidad, exposición pública y un uso frecuente del humor, lo que explica el impacto de este tipo de mensajes.