5 de mayo de 2026 - 18:16

Benjamín Vicuña le reveló a Mario Pergolini uno de los secretos más polémicos de su vida: "Hace 36 años"

Las declaraciones de Benjamín Vicuña reavivaron un debate sobre su vida personal y las decisiones íntimas que ha tomado en los últimos años.

Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Benjamín Vicuña habilitó la salida del país de los hijos que tiene con la China Suárez.

Foto:

Web
Por Redacción Espectáculos

La presencia de Benjamín Vicuña en televisión volvió a instalar el debate sobre su relación con el matrimonio luego de una entrevista en Otro día perdido. El actor explicó por qué nunca se casó, pese a sus vínculos con Pampita Ardohain y China Suárez, madres de sus hijos. El tema surgió a partir de una pregunta directa sobre su postura frente al compromiso formal.

Leé además

Andrea del Boca podría regresar a Gran Hermano luego de su abandono voluntario.

Casi recuperada, crecen los rumores del regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Por Agustín Zamora
Sol no pudo completar el intercambio de Gran Hermano por temas de salud.

Escándalo en Gran Hermano: la salida de Solange Abraham desató versiones cruzadas y sospechas de estrategia

Por Redacción Espectáculos
Benjamín Vicuña y la China Suárez

Durante la charla, Mario Pergolini le consultó sin rodeos si alguna vez pensó en casarse. Vicuña respondió: “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, y luego profundizó con una frase que sorprendió: “Se pasan cosas por la cabeza. Pero algunos creemos que es mufa”. Ante la reacción del conductor, que mencionó su matrimonio de décadas, el actor aclaró su idea y explicó que muchas veces las relaciones cambian después de formalizarse: “Es mejor no cambiar nada si viene todo impecable”.

Una visión del compromiso sin papeles

A lo largo de la entrevista, Vicuña dejó en claro que no rechaza el compromiso, sino que lo concibe por fuera del matrimonio tradicional. Su postura apunta a sostener vínculos estables sin necesidad de formalizarlos legalmente, una mirada que ya había dejado entrever en otras ocasiones.

Sin embargo, no cerró completamente la puerta a una posible boda con su actual pareja, Anita Espasandín. “Con Anita venimos muy bien. Depende de cómo me vaya con la obra de teatro”, dijo en tono distendido, dejando la definición abierta.

Benjamín Vicuña
La novia de Benjamín Vicuña se metió en la disputa mediática con la China Suárez.

La novia de Benjamín Vicuña se metió en la disputa mediática con la China Suárez.

El guiño en redes que desató especulaciones

Días después, la pareja volvió a quedar en el centro de la escena tras su aparición en los Martín Fierro de la Moda 2026. Luego del evento, Espasandín publicó imágenes junto al actor en redes sociales con una frase que disparó rumores: “¿Nos casamos?”.

La respuesta de Vicuña no tardó en llegar y mantuvo el tono humorístico: “¡Ja, ja! Ya tenemos el vestido!”. El intercambio generó una ola de comentarios y especulaciones sobre un posible casamiento.

Anita Espasandin
Anita Espasandin habló sobre los rumores que indican que Benjamín Vicuña seguiría enamorado de Pampita.

Anita Espasandin habló sobre los rumores que indican que Benjamín Vicuña seguiría enamorado de Pampita.

Entre el humor y la ausencia de planes concretos

Pese a la repercusión, el episodio no implicó un anuncio formal. Tanto Vicuña como Espasandín ya habían dejado claro previamente que no existen planes definidos de boda. La dinámica entre ambos combina complicidad, exposición pública y un uso frecuente del humor, lo que explica el impacto de este tipo de mensajes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

crece la interna de gran hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre yanina latorre y furia scaglione

Crece la interna de Gran Hermano: fuertes acusaciones cruzadas entre Yanina Latorre y Furia Scaglione

Por Redacción Espectáculos
Gladys fue descubierta en su nuevo romance.

Gladys "La Bomba Tucumana" evalúa irse de Gran Hermano tras un fuerte cruce en la casa: "No me interesa nada"

Por Redacción Espectáculos
 La nueva película documental de HBO Max que presenta un futuro incómodo y desesperante

Fracasó en cines, pero es un éxito en HBO Max: la película documental que presenta un futuro desesperante

Por Redacción Espectáculos
La inesperada revelación de Flor de la V en una charla con Moria Casán 

La inesperada revelación de Flor de la V en una entrevista: "Me enamoré de mujeres"

Por Redacción Espectáculos