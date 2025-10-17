Luego del escándalo: la China Suárez y Benjamín Vicuña llegaron a un acuerdo por la tenencia de sus hijos

Actualmente, los niños viven junto a su madre en Turquía, donde Suárez acompaña a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa una nueva etapa luego de meses de tensiones públicas. Según trascendió, ambos habrían alcanzado un acuerdo respecto a los viajes y la escolaridad de sus hijos, Magnolia y Amancio, lo que habría permitido estabilizar el vínculo parental.

China Suárez y Benjamín Vicuña El tenso cruce entre la China Suárez y el actor El cambio de clima entre los ex se produce tras el recordado posteo de la actriz, en el que había calificado irónicamente al chileno como “el padre del año”. Sin embargo, según confirmó su abogado, Agustín Rodríguez, la relación entre ambos mejoró considerablemente en las últimas semanas. “Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo, y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, declaró el letrado en diálogo con Puro Show (El Trece).

Rodríguez explicó que aún no se definió si Turquía será el lugar de residencia permanente de los menores, aunque remarcó que las decisiones se están tomando en conjunto. “Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá, asistiendo a un instituto para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”, señaló.

La situación de sus hijos El abogado destacó que, pese a las diferencias, tanto Suárez como Vicuña priorizan el bienestar de sus hijos. “Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado entienden que es lo mejor para los chicos”, sostuvo.

Benjamín Vicuña y la China Suárez Además, reveló que actualmente existe una comunicación fluida entre las partes, un avance significativo tras los conflictos mediáticos previos. “Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor”, expresó Rodríguez, donde resaltó la intención de ambos actores de mantener un trato cordial.