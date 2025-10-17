17 de octubre de 2025 - 21:24

Luego del escándalo: la China Suárez y Benjamín Vicuña llegaron a un acuerdo por la tenencia de sus hijos

Actualmente, los niños viven junto a su madre en Turquía, donde Suárez acompaña a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

China Suárez y Benjamín Vicuña
Por Redacción Espectáculos

La relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesa una nueva etapa luego de meses de tensiones públicas. Según trascendió, ambos habrían alcanzado un acuerdo respecto a los viajes y la escolaridad de sus hijos, Magnolia y Amancio, lo que habría permitido estabilizar el vínculo parental.

Leé además

La China Suárez y su nueva película en Disney+.

La nueva película de la China Suárez junto a un galán que se divorció de una estrella de Hollywood

Por Redacción Espectáculos
cuanto midio en rating de masterchef celebrity tras el apagon de las fans de la china suarez

Cuánto midió en rating de Masterchef Celebrity tras el "apagón" de las fans de la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
China Suárez y Benjamín Vicuña

El tenso cruce entre la China Suárez y el actor

El cambio de clima entre los ex se produce tras el recordado posteo de la actriz, en el que había calificado irónicamente al chileno como “el padre del año”. Sin embargo, según confirmó su abogado, Agustín Rodríguez, la relación entre ambos mejoró considerablemente en las últimas semanas. “Hay acuerdos que se van cumpliendo y se van llevando a cabo, y la realidad es que hoy por hoy está todo bien y todo encarrilado”, declaró el letrado en diálogo con Puro Show (El Trece).

Rodríguez explicó que aún no se definió si Turquía será el lugar de residencia permanente de los menores, aunque remarcó que las decisiones se están tomando en conjunto. “Asentarse definitivamente en Turquía todavía no está definido. Sí pasan una buena porción del tiempo allá, asistiendo a un instituto para que no pierdan la escolarización, como también lo hacen acá cuando vienen a su colegio”, señaló.

La situación de sus hijos

El abogado destacó que, pese a las diferencias, tanto Suárez como Vicuña priorizan el bienestar de sus hijos. “Se intenta que los chicos no pierdan la escolarización. En eso tengo que reconocer que hay muy buena voluntad de los papás. Vicuña y su letrado entienden que es lo mejor para los chicos”, sostuvo.

Benjamín Vicuña y la China Suárez

Además, reveló que actualmente existe una comunicación fluida entre las partes, un avance significativo tras los conflictos mediáticos previos. “Nosotros hablamos con el letrado de Benjamín y entre ellos hay incipientes charlas, volvieron a comunicarse entre ellos, para nosotros es mucho mejor”, expresó Rodríguez, donde resaltó la intención de ambos actores de mantener un trato cordial.

La ex pareja parece haber encontrado un equilibrio que les permite coordinar la crianza compartida de Magnolia y Amancio, con acuerdos que priorizan la estabilidad emocional y educativa de los menores, más allá de la distancia y los compromisos laborales de ambos padres.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

graciela alfano volvio a apuntar contra wanda nara y defendio a la china suarez: pobre chica

Graciela Alfano volvió a apuntar contra Wanda Nara y defendió a la China Suárez: "Pobre chica"

Por Redacción Espectáculos
¿Wanda Nara se despide de Telefe?

Wanda Nara suma un nuevo miembro en su familia luego de confirmar su relación con Martín Migueles

Por Redacción Espectáculos
Dai Fernández y Gonzalo Gerber

Insólito: quién es la famosa cantante con la que estaría Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández

Por Redacción Espectáculos
Ricardo Arjona en Argentina 2026 agregó una nueva fecha para el 8 de mayo.

Ricardo Arjona agregó otro show y ya vendió 11 fechas en Argentina: que día será la nueva función

Por Redacción Espectáculos