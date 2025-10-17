Insólito: quién es la famosa cantante con la que estaría Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández

La información fue dada durante una nueva emisión de Intrusos. Los rumores se dan luego de que el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández fuera confirmado.

A pocas semanas de haber puesto fin a su relación con Dai Fernández, el bailarín Gonzalo Gerber vuelve a ser noticia, esta vez por un posible acercamiento sentimental con la cantante argentina Cazzu. La información fue revelada por Karina Iavícoli en el programa Intrusos, donde aseguró que entre ambos artistas “hay muy buena onda” y que el vínculo podría estar evolucionando más allá de lo profesional.

La noticia surge en medio de un contexto particular para Cazzu, quien se encuentra de gira internacional y atravesando un período de gran exposición mediática tras la separación de Christian Nodal, padre de su hija Inti. En el marco de este tour, la cantante viajó recientemente a México acompañada por su equipo artístico, entre ellos Gerber, quien forma parte de su grupo de bailarines. Según relató Adrián Pallares, "él viajó a México con Cazzu para trabajar en su show", aunque varios testigos del entorno habrían notado una conexión más estrecha entre ambos.

Cazzu Cazzu estudió dos carreras antes de lanzarse de lleno en la música. Web Iavícoli amplió la información al señalar que el vínculo “está en una etapa muy inicial” y que, por ahora, se trata de una relación sin definiciones formales. “Es una amistad que se puede convertir en otra cosa”, explicó la periodista. “Me hablan de una excelente relación, mucha empatía y charlas constantes. Se nota una energía muy buena entre ellos”, agregó, sugiriendo que la cercanía podría trascender lo laboral.

El entorno de Cazzu se mantiene en absoluto silencio sobre el tema, aunque fuentes cercanas aseguran que la cantante se siente contenida y acompañada en este momento personal complejo. Gerber, por su parte, evita hacer declaraciones públicas y mantiene una actitud discreta en redes sociales, donde no ha publicado imágenes junto a la artista.

