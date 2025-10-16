Gimena Accardi habló sobre el romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández: "Si él está bien..."

Tras 18 años de relación, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez decidieron separarse , marcando el final de una de las parejas más queridas del espectáculo argentino. A casi un mes de haberlo confirmado públicamente, la actriz rompió el silencio y habló por primera vez sobre el nuevo vínculo amoroso de su exmarido con la actriz Dai Fernández.

La entrevista tuvo lugar en SQP (América TV), con la conducción de Yanina Latorre . Gimena se mostró serena, con una actitud reflexiva y centrada en su presente laboral. “ Estoy muy bien, trabajando mucho. Eso me tiene ocupada y feliz ”, expresó al comenzar la charla. Consultada por su estado emocional tras la ruptura, respondió con calma: “Sí, de a poco. La verdad que sí, mejor”.

El momento más esperado llegó cuando la conductora le preguntó por la relación entre Vázquez y Fernández. Fiel a su estilo, Accardi respondió sin rodeos: “ Si él está bien, yo estoy bien ”. Luego agregó: “Le deseo lo mejor de todo corazón a él y a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”.

Lejos de cualquier tono de enojo o resentimiento, destacó a la nueva pareja de su ex: “ Dai es un amor, una divina, hermosa y talentosa . Siempre fueron muy amigos y entiendo que en la contención que ambos se estuvieron dando te podés enamorar o sentir cosas. Bien por ellos, me alegra”.

La actriz remarcó que su vínculo con Vázquez continúa siendo de respeto y cariño. “ Fue una relación muy sana , y lo sigue siendo ahora. El amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vínculo hermoso en el cual podemos charlar y comunicarnos”, explicó. Y añadió con afecto: “Nico es un ser humano adorable, una hermosa persona. P asé 18 años siendo muy feliz con un hombre brillante que me hizo muy feliz también, y yo a él. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados

Yanina Latorre quiso profundizar y le preguntó si en algún momento sospechó de un acercamiento entre ellos mientras trabajaban juntos. Accardi fue contundente: “Nunca jamás sospeché nada. Sé que es de ahora. Entiendo las especulaciones, es lógico porque laburan juntos, pero no tengo ninguna duda”. Cuando Lizardo Ponce le consultó si mantenían contacto, Gimena explicó: “Tenemos una relación muy fluida, muy amorosa. Hablamos de la vida, de mil cosas. Después de 18 años, es lógico seguir comunicándonos”.

También aclaró que no coordinan sus declaraciones mediáticas: “No, confiamos mutuamente. Tengo confianza ciega en él sobre cómo va a hablar de mí, porque sé que no tiene nada malo para decir. Y él lo mismo conmigo”.

Las posibilidades de reconciliación

En cuanto a una posible reconciliación, fue categórica: “No creo que volvamos a estar juntos. Uno nunca sabe, pero no lo veo. En su momento soñábamos envejecer juntos, y eso fue real. Por eso nos casamos y estuvimos 18 años. Pero ahora lo recordamos con felicidad, no con tristeza”.

Consultada sobre un eventual cruce con la nueva pareja de Vázquez, respondió con humor: “Tampoco la pavada. No me juntaría con los dos, pero siempre buena onda. No tenemos hijos en común, así que no hay necesidad de mantener un vínculo cotidiano. Si nos cruzamos, charlamos como si nada”.